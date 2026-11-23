Παναθηναϊκός: Έφτασαν στη Βαλένθια οι «πράσινοι»
Στην Ισπανία βρίσκεται πλέον ο Παναθηναϊκός, καθώς η αποστολή του έφτασε στη Βαλένθια το βράδυ της Δευτέρας (23/11), μετρώντας αντίστροφα για το παιχνίδι της Τρίτης (24/11, 21:30) απέναντι στην ομάδα του Τσάβι Αλμπέρτ στη Roig Arena για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.
Οι «πράσινοι» αναχώρησαν από την Αθήνα το απόγευμα της ίδιας ημέρας και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην εκτός έδρας δοκιμασία, με στόχο να παρουσιαστούν έτοιμοι σε μία απαιτητική αναμέτρηση.
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Valencia, we have arrived! ☘️🇪🇸 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/FGB9cBmSFS— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 23, 2026
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