Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Βαλένθια (21:30, live Gazzetta, Novasports Prime) για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Δύσκολη δοκιμασία για το τριφύλλι. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην Roig Arena (21:30, live Gazzetta, Novasports Prime) κόντρα στην Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Εκτός αποστολής για το ματς είναι ο Κώστας Σλούκας για λόγους συντήρησης. Ο Έλληνας γκαρντ θα μείνει στην Αθήνα για να μην πιεστεί παραπάνω και να είναι πανέτοιμος για τα επόμενα παιχνίδια.

Από την πλευρά της ισπανικής ομάδες δεν θα αγωνιστούν οι Ριβέρο και Ρίβερς, κάτι που δημιουργεί προβλήματα στη ρακέτα τους.

Η Βαλένθια εντυπωσιάζει φέτος παρόλο που έφυγαν αρκετά σημαντικά κομμάτια της το καλοκαίρι που πέρασε. Βρίσκεται στο 10-3 και την κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι σε απόσταση βολής, αφού τον συναντάμε στο 9-4.

Το ματς θα είναι ιδιαίτερο για τον Τι Τζέι Σορτς που θα κοντραριστεί με την πρώην ομάδα του.

