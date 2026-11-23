Πώς άλλαξε η εικόνα του Παναθηναϊκού AKTOR, μετά τις πρώτες έξι αγωνιστικές, τι αποκαλύπτουν οι αριθμοί για τις πεντάδες και γιατί ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε αποτελεί τον μεγαλύτερο γρίφο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Δεκατρείς αγωνιστικές μετά την έναρξη της φετινής Euroleague, ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στο 9-4 και κοιτάζει τη βαθμολογία από τις πρώτες θέσεις. Πίσω, ωστόσο, από το θετικό ρεκόρ υπάρχει μια εικόνα που χρειάζεται πιο προσεκτική ανάγνωση. Οι «πράσινοι» δεν παρουσιάζουν την ίδια αγωνιστική ταυτότητα σε όλη τη διάρκεια του πρώτου κομματιού της σεζόν, με τους αριθμούς να αποκαλύπτουν δύο διαφορετικές περιόδους.

Η πρώτη περιλαμβάνει τις έξι αρχικές αγωνιστικές, όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέλεξε να ξεκινήσει με μια πειραματική πεντάδα αποτελούμενη από τους Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, ρεκόρ 5-1 και Net Rating (διαφορά πόντων υπέρ και κατά ανά 100 κατοχές) +19,5, επίδοση που έθεσε από νωρίς τις βάσεις για τη σημερινή βαθμολογική θέση των «πρασίνων».

Από την έβδομη αγωνιστική και μετά, όμως, ο «Ζοτς» άλλαξε προσέγγιση, αναζητώντας διαφορετικές ισορροπίες και περισσότερα σχήματα. Στα επτά παιχνίδια που ακολούθησαν, ο Παναθηναϊκός μέτρησε τέσσερις νίκες και τρεις ήττες. Επικράτησε στο ΟΑΚΑ της Μπασκόνια και της Αρμάνι, πήρε δύο σημαντικά διπλά στη Μαδρίτη, στην παράταση, και στο Κάουνας, αλλά ηττήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στην Μπολόνια και εντός έδρας από την Μπαρτσελόνα. Το 4-3 δεν αποτελεί από μόνο του λόγο ανησυχίας. Το ενδιαφέρον βρίσκεται σε όσα αποκαλύπτουν οι επιμέρους αριθμοί.

Η πτώση στο Net Rating και η απόσταση από την κορυφή

Το Net Rating, δηλαδή η διαφορά πόντων υπέρ και κατά ανά 100 κατοχές, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη σύγκριση ομάδων ανεξάρτητα από τον ρυθμό με τον οποίο αγωνίζονται. Στο συγκεκριμένο δείγμα των επτά αγώνων, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 11η-12η θέση της Euroleague με +2,7 ισόβαθμος με την Παρτίζαν.

Η διαφορά από τις ομάδες που βρίσκονται ψηλότερα είναι αξιοσημείωτη. Ο Ολυμπιακός προηγείται με +11,5, η Βαλένθια ακολουθεί με +11,1, ενώ στην ίδια περιοχή βρίσκεται και η Ζάλγκιρις. Στην προσαρμοσμένη μέτρηση NRing, η οποία συνυπολογίζει τη δυσκολία του προγράμματος, ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει στην όγδοη θέση με +3,2. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα που αντιμετώπισε ήταν ελαφρώς δυσκολότερο από τον μέσο όρο της διοργάνωσης.

Η σύγκριση με τις πρώτες έξι αγωνιστικές είναι αποκαλυπτική. Από το +19,5 των πρώτων έξι παιχνιδιών, οι «πράσινοι» έπεσαν στο +2,7. Η ομάδα εξακολουθεί να έχει θετικό πρόσημο, αλλά η απόσταση ανάμεσα στις δύο περιόδους είναι μεγάλη.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η κατανομή της πτώσης. Αμυντικά ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην έκτη θέση της λίγκας, ενώ επιθετικά υποχωρεί στη 13η. Σε σχέση με το αρχικό διάστημα, δέχεται 11 περισσότερους πόντους ανά 100 κατοχές και σκοράρει έξι λιγότερους. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά επιθετικό. Η αμυντική συνέπεια που χαρακτήριζε το ξεκίνημα έχει επίσης υποχωρήσει, παρά το γεγονός ότι η ομάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε σχετικά υψηλή θέση στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Οι πεντάδες αποκαλύπτουν την αναζήτηση ισορροπίας

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της ανάλυσης αφορά τους συνδυασμούς παικτών που χρησιμοποιεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Με ελάχιστο όριο τις 30 κατοχές, μόλις τρεις πεντάδες του Παναθηναϊκού έχουν επαρκές δείγμα για να συμπεριληφθούν στη σύγκριση. Η κορυφαία είναι εκείνη των Φρανσίσκο, Μπάντιο, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Μήτογλου και Ερνανγκόμεθ, με εντυπωσιακό Net Rating +43,2. Μάλιστα, βρίσκεται στην πέμπτη θέση ολόκληρης της Euroleague.

Πρόκειται για μια πεντάδα που συνδυάζει αμυντική ισορροπία, μέγεθος και διαφορετικές επιθετικές λύσεις, με τον Μήτογλου και τον Ερνανγκόμεθ να προσφέρουν σημαντική ευελιξία στις θέσεις των ψηλών. Ακολουθούν, αρκετά χαμηλότερα, δύο σχήματα με κοινό χαρακτηριστικό την παρουσία των Φρανσίσκο και Ναν, αλλά και του Γιαμπουσέλε και του Λεσόρ. Η μία βρίσκεται στην 18η θέση και η άλλη στη 19η. Η δεύτερη, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αντί του Μπόνγκα, είναι μάλιστα η πιο πολυχρησιμοποιημένη πεντάδα του Παναθηναϊκού στη συγκεκριμένη περίοδο και η μοναδική που εμφανίστηκε και στα επτά παιχνίδια.

Η διαφορά είναι σημαντική, η ομάδα διαθέτει ένα σχήμα που παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να μετατρέψει αυτή την αποτελεσματικότητα σε σταθερή αγωνιστική βάση. Συνολικά, ο Ομπράντοβιτς χρησιμοποίησε 59 διαφορετικές πεντάδες σε επτά αγώνες. Μόλις επτά από αυτές ξεπέρασαν τις 20 κατοχές, ενώ ο Γιαμπουσέλε συμμετείχε στις έξι. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει την αναζήτηση αγωνιστικής ταυτότητας. Ο «Ζοτς» δοκιμάζει, αλλάζει συνδυασμούς και ψάχνει το κατάλληλο σημείο ισορροπίας, χωρίς να έχει καταλήξει ακόμη σε έναν σταθερό κορμό που να αποδίδει και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Σλούκας και Ναν, το δίδυμο που κάνει τη διαφορά

Στην περιφέρεια, οι αριθμοί αναδεικνύουν ξεκάθαρα τη σημασία της συνεργασίας του Κώστα Σλούκα με τον Κέντρικ Ναν. Το δίδυμο παρουσιάζει Net Rating +30,6, επίδοση που απέχει σημαντικά από τις υπόλοιπες επιλογές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σλούκας αγωνίστηκε σε πέντε από τα επτά παιχνίδια, αλλά η παρουσία του φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη συνολική λειτουργία της ομάδας.

Αντίθετα, το δίδυμο Ναν-Φρανσίσκο βρίσκεται στο +9,3. Πρόκειται για μια θετική επίδοση, η οποία στηρίζεται περισσότερο στην αμυντική λειτουργία παρά στην επιθετική παραγωγή. Η συνεργασία τους έχει περιθώρια βελτίωσης, κυρίως στο κομμάτι της δημιουργίας και της επιθετικής συνέχειας.

Θετικό είναι και το πρόσημο των Φρανσίσκο-Μπάντιο, αλλά εδώ υπάρχει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, η παρουσία του Γιαμπουσέλε αλλάζει δραστικά την εικόνα. Χωρίς τον Γάλλο πάουερ φόργουορντ στο παρκέ, το συγκεκριμένο δίδυμο καταγράφει +39, ενώ μαζί του υποχωρεί στο -34. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αντιθέσεις που εμφανίζονται στα δεδομένα και δείχνει πόσο σημαντική είναι η επιλογή των συμπαικτών γύρω από κάθε περιφερειακό σχήμα.

Λεσόρ, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου δίνουν τις λύσεις στη front-line

Στη γραμμή των ψηλών, ο Ματίας Λεσόρ παραμένει ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της ομάδας. Η συνεργασία του με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι εξαιρετική, με Net Rating +29, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο παίκτες μπορούν να συνυπάρξουν αποτελεσματικά.

Η εικόνα διαφοροποιείται όταν δίπλα στον Λεσόρ βρίσκεται ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Το συγκεκριμένο δίδυμο έχει αρνητικό συνολικό πρόσημο, αλλά παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα όταν απουσιάζει ο Γιαμπουσέλε. Όταν, μάλιστα, ο Γάλλος βρίσκεται ταυτόχρονα στο παρκέ και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αγωνίζεται στο «3», το Net Rating υποχωρεί στο -11.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στο δίδυμο Λεσόρ-Γιαμπουσέλε. Η συνολική του εικόνα είναι αρνητική, χειροτερεύει όταν συνυπάρχει και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ενώ γίνεται ελαφρώς θετική όταν ο τελευταίος απουσιάζει.

Αντίθετα, τα σχήματα με τον Χέιζ-Ντέιβις στο «3» και τον Ερνανγκόμεθ στο «4», ανεξάρτητα από το αν στο «5» βρίσκεται ο Λεσόρ, ο Μήτογλου ή ο Φαλ, παρουσιάζουν συνολικά +19,8. Κορυφαίος συνδυασμός είναι εκείνος με Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.

Ο τελευταίος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική σταθερά. Ο Μήτογλου δείχνει να προσαρμόζεται αποτελεσματικά δίπλα σε διαφορετικούς ψηλούς, προσφέροντας στον Ομπράντοβιτς περισσότερες επιλογές στη διαμόρφωση της front-line. Η ικανότητά του να λειτουργεί σε διαφορετικά σχήματα είναι ένα στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη συνέχεια.

Ο Γιαμπουσέλε το μεγαλύτερο αγωνιστικό ερωτηματικό του Ομπράντοβιτς

Αν υπάρχει ένας παίκτης που βρίσκεται στο επίκεντρο της στατιστικής ανάλυσης, αυτός είναι ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Τα δεδομένα των αγωνιστικών από την 7η έως την 13η δείχνουν ότι η παρουσία του συνδέεται με σημαντική πτώση της αποτελεσματικότητας της ομάδας. Το πιο χαρακτηριστικό εύρημα είναι ότι όταν ο ίδιος και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρίσκονται ταυτόχρονα στο παρκέ, ο Παναθηναϊκός καταγράφει Net Rating -12,9.

Το συγκεκριμένο δίδυμο καλύπτει σχεδόν τις μισές κατοχές της ομάδας, γεγονός που κάνει ακόμη πιο σημαντική την αρνητική του επίδραση στο συνολικό αποτέλεσμα. Στις υπόλοιπες κατοχές, αντίθετα, ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει στο +15,3, επίδοση υψηλότερη ακόμη και από εκείνη του πρωτοπόρου Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο δείγμα.

Η αντίθεση είναι εντυπωσιακή και δεν περιορίζεται μόνο στη συνεργασία του Γιαμπουσέλε με τον Nάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Σχεδόν όλοι οι συμπαίκτες του παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα όταν αγωνίζονται χωρίς εκείνον. Φρανσίσκο, Μπάντιο, Ναν, Λεσόρ, Μπόνγκα και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Οι εξαιρέσεις είναι ο Σλούκας και ο Μήτογλου.

Παράλληλα, ο Γιαμπουσέλε βρίσκει τις καλύτερες επιδόσεις του δίπλα στον Μήτογλου και τον Σλούκα. Με τον Φαλ το πρόσημο είναι αρνητικό, όπως και με τον Χέιζ-Ντέιβις, με τον οποίο έχει καταγράψει αρνητική επίδοση σε 235 κατοχές. Ακόμη και η συνύπαρξη των τριών Γάλλων, Φρανσίσκο, Φαλ και Γιαμπουσέλε, παρουσιάζει -19, αν και το δείγμα είναι μικρό.

Το παράδοξο είναι ότι ο Γιαμπουσέλε έχει αυξήσει τον χρόνο συμμετοχής του σε σχέση με τις έξι πρώτες αγωνιστικές, κατά περίπου τέσσερα λεπτά ανά παιχνίδι, την ίδια στιγμή που η συνολική αποτελεσματικότητα του Παναθηναϊκού έχει υποχωρήσει.

Υπάρχει, βέβαια, και η σημαντική εξαίρεση του συνδυασμού του με τον Μήτογλου. Τα καλύτερα νούμερά του προκύπτουν ουσιαστικά από ένα σχήμα που θυμίζει την πειραματική πεντάδα του ξεκινήματος, η οποία είχε καταγράψει +38,1.

Επομένως, το ζήτημα δεν είναι απαραίτητα η παρουσία του Γιαμπουσέλε στο παρκέ, αλλά το πώς και με ποιους συνδυάζεται. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς καλείται να βρει τον τρόπο ώστε να αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά του χωρίς να θυσιάζει τη συνολική ισορροπία. Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη αγωνιστική εξίσωση που έχει μπροστά του.

Χουάντσο, ο παίκτης με τη μεγαλύτερη θετική επίδραση

Στην αντίθετη πλευρά βρίσκεται ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός έχει το υψηλότερο ατομικό on-court Net Rating της ομάδας, με +24,7, παρότι αγωνίζεται μόλις 14 λεπτά ανά παιχνίδι στο συγκεκριμένο δείγμα.

Πρόκειται για μια επίδοση που τον τοποθετεί στην κορυφή της συγκεκριμένης στατιστικής κατηγορίας για τον Παναθηναϊκό. Πίσω του ακολουθούν ο Σλούκας και ο Μήτογλου, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι Φαλ, Γκραντ και Γιαμπουσέλε.

Η περίπτωση του Χουάντσο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς συνδυάζει θετική παρουσία στα ατομικά δεδομένα με εξαιρετικά αποτελέσματα στις πεντάδες στις οποίες συμμετέχει. Η συνεργασία του με τον Λεσόρ και τον Μήτογλου προσφέρει διαφορετικές λύσεις, ενώ η παρουσία του βοηθά στην καλύτερη χωροταξία και ισορροπία των σχημάτων. Το γεγονός ότι πετυχαίνει τόσο υψηλή επίδοση σε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής δημιουργεί ένα επιπλέον ερώτημα για τη διαχείριση των λεπτών του από τον Ομπράντοβιτς.

Το μεγάλο στοίχημα για τη συνέχεια της σεζόν

Η πρώτη εικόνα του Παναθηναϊκού στη Euroleague τη φετινή σεζόν είναι σύνθετη. Το 9-4 αποτελεί μια εξαιρετική αφετηρία σε επίπεδο βαθμολογίας, αλλά δεν αποτυπώνει απόλυτα την αγωνιστική πραγματικότητα των τελευταίων επτά αναμετρήσεων. Οι αριθμοί αναδεικνύουν συγκεκριμένα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με πρώτο την εύρεση μιας σταθερής περιφερειακής συνεργασίας, καθώς το δίδυμο Σλούκα-Ναν ξεχωρίζει, ενώ το Ναν-Φρανσίσκο έχει θετικό πρόσημο και περιθώρια βελτίωσης.

Στη front-line, ο Ματίας Λεσόρ παραμένει βασικός πυλώνας, με τη συνεργασία του με τον Χουάντσο να ξεχωρίζει, ενώ ο Μήτογλου προσφέρει ευελιξία και δείχνει να λειτουργεί αποτελεσματικά με διαφορετικούς ψηλούς. Για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, το ζήτημα δεν φαίνεται να είναι η θέση στην οποία αγωνίζεται, καθώς τα σχήματα με τον ίδιο στο «3» και τον Χουάντσο στο «4» παρουσιάζουν πολύ καλά αποτελέσματα. Η συνύπαρξή του με τον Γιαμπουσέλε είναι εκείνη που δημιουργεί τις μεγαλύτερες δυσκολίες.

Ο Χουάντσο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θετικούς παράγοντες της ομάδας, με εξαιρετικό Net Rating και θετική επίδραση στις περισσότερες συνθέσεις στις οποίες συμμετέχει. Αντίθετα, ο Γιαμπουσέλε είναι το μεγαλύτερο αγωνιστικό ερωτηματικό. Η αυξημένη συμμετοχή του δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη βελτίωση των αποτελεσμάτων και οι περισσότερες συνεργασίες του παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο. Η αξιοποίησή του, με έμφαση στους συνδυασμούς που λειτουργούν καλύτερα, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον Ομπράντοβιτς.

Βεβαίως, η στατιστική ανάλυση χρειάζεται πάντοτε προσοχή. Το δείγμα των επτά αγώνων είναι περιορισμένο, το +/- επηρεάζεται από την ποιότητα των αντιπάλων, τις συνθήκες κάθε αναμέτρησης και τον χρόνο συμμετοχής σε περιόδους όπου το αποτέλεσμα έχει ουσιαστικά κριθεί. Δεν μπορεί, επομένως, να αποτελέσει από μόνο του ξεκάθαρη θέση για την αξία ή την προσφορά ενός παίκτη.

Ωστόσο, όταν διαφορετικές στατιστικές κατηγορίες καταλήγουν επανειλημμένα στα ίδια συμπεράσματα, η εικόνα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός έχει το ρεκόρ για να αισθάνεται ικανοποιημένος, αλλά ο Ομπράντοβιτς έχει ακόμη αρκετές αγωνιστικές εκκρεμότητες να λύσει. Η επιστροφή στην αποτελεσματικότητα του πρώτου διαστήματος, η αξιοποίηση των σχημάτων που αποδίδουν και κυρίως η εξεύρεση της σωστής ισορροπίας στη front-line θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη συνέχεια και την πορεία της ομάδας για την υλοποίηση των στόχων της στη Euroleague.