Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για το ασύλληπτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι στην Κύπρο, τη νίκη που ήρθε δια χειρός Τζόσεφ, τον «μάγο» Βεζένκοβ, αλλά και την ανάγκη για προσθήκη.

Αδιαμφισβήτητα το πιο «τρελό» ματς της σεζόν. Ήθελε γερό στομάχι για να το παρακολουθήσει κάποιος φίλος του Ολυμπιακού. Η έκβαση της αναμέτρησης με τη Μακάμπι, ήταν αδιανόητη και όμως, οι πρωταθλητές Ευρώπης, βρήκαν τον τρόπο να φτάσουν σε μία μεγάλη νίκη. Όταν έχεις υψηλούς στόχους, όταν θες να σηκώσεις τη βαρύτιμη διαδοχική χρονιά, πρέπει να πάρεις μεγάλα αποτελέσματα, σε βραδιές που φαίνεται πως δεν κυλάνε καλά.

Το +15 του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο, έδειχνε ότι δεν θα έχουν δύσκολο έργο οι Πειραιώτες στη Λεμεσό. Κι όμως, τα συνεχόμενα λάθη, το περιορισμένο rotation, αλλά και το τεράστιο πρόβλημα στα αμυντικά ριμπάουντ, είχαν βάλει τη Μακάμπι σε θέση οδηγού. Τι χρειάστηκε για να έρθει αυτό το διπλό; Ένας «θεϊκός» Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος με το buzzer beater τρίποντο της... ζωής του, έστειλε το ματς στην παράταση.

Προφανώς, δεν χρειαζόταν μόνο αυτό το απίθανο καλάθι για να αποθεώσουμε τον Βούλγαρο MVP. Ο Σάσα ήταν εντυπωσιακός, καθώς σε 39 λεπτά συμμετοχής, είχε 37 πόντους (7/8 βολές, 6/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Πραγματικά εντυπωσιακός και δεν είναι τυχαίο ότι τον αποθέωσε ο Μπαρτζώκας στη Συνέντευξη Τύπου.

Όταν δεν υπάρχει... βενζίνη στο ντεπόζιτο

Εδώ και καιρό, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τις απουσίες. Σοβαρός τραυματισμός ο Μοντέρο, εκτός ο Φουρνιέ για ένα διάστημα, διαδοχικοί τραυματισμοί ο Μιλουτίνοφ, τιμωρία ο Ντόρσεϊ και αποχώρηση ο Κόντσαρ. Το πρόβλημα στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στη Μακάμπι, είχε να κάνει με την ενέργεια.

Οι περισσότεροι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν «σκάσει». Ενδεχομένως εκεί, να μπορούσαν κάποιοι από τον πάγκο να δώσουν ανάσες. Ο Φουρνιέ είχε πολλά συνεχόμενα λάθη, ενώ οι ψηλοί δεν βοήθησαν αμυντικά. Το μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα, ήταν με τα ριμπάουντ. Η Μακάμπι είχε 18 επιθετικά ριμπάουντ και «χτύπησε» πολύ τον Ολυμπιακό με δεύτερες επιθέσεις.

Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο δίλεπτο, όπως πήγαινε το ματς, δύσκολα θα περίμενε κάποιος να αλλάξει η κατάσταση. Κι όμως, η απροσεξία του Μαντάρ, ο οποίος σούταρε ενώ υπήρχε ακόμα χρόνος, έδωσε στους «ερυθρόλευκους» τη δυνατότητα να εκδηλώσουν μία τελευταία επίθεση. Ο ΜακΙντάιρ έκανε την επαναφορά και ενώ έμεναν 1.6 δευτερόλεπτα, ο Βεζένκοβ με ένα ασύλληπτο τρίποντο, έδωσε σφυγμό στον Ολυμπιακό.

Τι χρειάστηκε στην παράταση ο Ολυμπιακός; Ένα απίθανο τρίποντο του Φουρνιέ 15 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα και μία εξαιρετική άμυνα του Χολ, ο οποίος ανάγκασε στην επαναφορά τον Κόλσον, να πετάξει έξω την μπάλα. Τα υπόλοιπα είναι για να μένουν στην ιστορία, με τον Τζόσεφ να δίνει το διπλό με ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο.

Κατάθεση ψυχής από τους παίκτες του Ολυμπιακού, σε ένα βράδυ που έμοιαζε με... αιώνας. Τεράστια νίκη «ανάσα», όμως πρέπει να κοιτάμε το δάσος και όχι το δέντρο.

Αυτή η νίκη, δεν πρέπει να «κρύψει» τα κενά. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση. Σίγουρα ένας combo guard, που θα έχει μεγάλη έφεση στο να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του, αλλά και για τον εαυτό του. Πιθανότατα και ένας δεύτερος παίκτης, που θα αγωνίζεται στο «2-3», όπως και ο Τζον Κόντσαρ, ο οποίος αποχώρησε.

Άρα μιλάμε για 1+1 μεταγραφές, ενώ πολλά θα κριθούν και από το πως θα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην επιστροφή του. Οι κινήσεις από τον coach Μπαρτζώκα, σε επικοινωνία με τους συνεργάτες του και τους προέδρους, πρέπει να γίνουν άμεσα.