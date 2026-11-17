Αδιανόητα πράγματα στην Κύπρο. Ο Σάσα Βεζένκοβ με το... μεγαλύτερο τρίποντο της ζωής του, έστειλε το παιχνίδι με τη Μακάμπι στην παράταση (82-82). Εκεί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και με τον Βούλγαρο MVP να πετυχαίνει συνολικά 37 πόντους, ο Ολυμπιακός πήρε μία τεράστια νίκη με 97-95 στην Κύπρο, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague με αδιανόητο buzzer beater τρίποντο του Τζόσεφ.
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός: Το ματς
Ο Μαντάρ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με ένα εξαιρετικό 10-0 από το 09:01 (Φουρνιέ) μέχρι το 06:46 (Ντάνστον) για το 10-2. Ο Σόρκιν με κάρφωμα είχε μειώσει σε 6-12, ωστόσο με πέντε πόντους του Βεζένκοβ, οι Πειραιώτες είχαν πάρει διψήφια διαφορά (19-6) στο 04:14. Με σερί 7-0, η Μακάμπι είχε μειώσει σε 16-22 στο 01:07. Το σκορ ήταν 18-25 στα 00:30, όμως με buzzer beater τρίποντο του Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 28-18.
Ο Λιφ είχε πετύχει μία βολή στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Βεζένκοβ να απαντάει με δίποντο για το 30-19 στο 08:24. Με κάρφωμα του Τζόουνς και τρίποντο του Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 14 (37-23) στο 06:18. Οι Ισραηλινοί με επιμέρους σκορ 11-4 από το 07:27 (Μπόλντγουϊν) μέχρι το 02:37 (Μαντάρ), είχαν μειώσει σε 34-41. Με σερί 8-0 από το 01:30 (Τζόσεφ) μέχρι τα 00:16 (Εντζάι), οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κάνει το 49-34, ενώ είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 49-36, με τον Κόλσον να μειώνει με βολές.
Ο Τάις είχε πετύχει τους τέσσερις πρώτους πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Βεζένκοβ να απαντάει με δύο βολές για το 51-41 στο 07:34. Με τέσσερις πόντους του Μαντάρ, η Μακάμπι είχε μειώσει στους έξι (47-53), με τον Τζόσεφ να δίνει λύση πίσω από τα 6.75μ. για το 47-56 στο 04:39. Ο Φουρνιέ με τρίποντο είχε ανεβάσει τη διαφορά στους 10 (49-59), όμως με τρίποντο του Γουάλας και κάρφωμα του Κλαρκ, είχε μειώσει σε 54-59. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα με 61-54, χάρη σε δίποντο του Τζόουνς.
Η Μακάμπι είχε ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο με ένα σερί 13-0 από το 09:42 (Κλαρκ) μέχρι το 07:45 (Κλαρκ) για το υπέρ της 67-61, με τον ΜακΙντάιρ να απαντάει με τρίποντο για το 67-64 στο 07:12.Με τρίποντο του ΜακΙντάιρ και βολές του Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός είχε ισοφαρίσει (69-69) στο 05:49, όμως με σερί 7-0, οι Ισραηλινοί είχαν κάνει το 76-69 στο 04:23. Με δίποντο του Τζόσεφ και τρίποντο του Βεζένκοβ, οι Πειραιώτες είχαν μειώσει σε 78-77 στα 00:36, όμως με δίποντο του Κλαρκ και δύο βολές του Χορντ, η Μακάμπι είχε κάνει το 82-77. Με βολές του Χολ και ένα ασύλληπτο buzzer beater τρίποντο του Βεζένκοβ, το ματς είχε πάει στην παράταση (82-82).
Ο Βεζένκοβ είχε πετύχει με τρίποντο στις αρχές της παράτασης, με τον Γουάλας να απαντάει με τον ίδιο τρόπο για το 85-85 στο 04:17. Με μία βολή του Βεζένκοβ και μία του Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 90-88 στο 03:11, με τους Χορντ (δίποντο) και Μπρίσετ (βολές), να κάνουν το 92-90 στο 01:20. Ο Βεζένκοβ είχε μειώσει σε 92-91 με βολή, όμως με τρίποντο ο Γουάλας είχε κάνει το 95-91 στα 00:28. Ο Χολ με τρομερή άμυνα είχε κερδίσει την τελευταία κατοχή για τον Ολυμπιακό και με ασύλληπτο buzzer beater του Τζόσεφ πήρε τη νίκη με 97-95.
Τα δεκάλεπτα: 18-28, 36-49, 54-61, 82-82 (κ.δ.), 95-97.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Ο Σάσα Βεζένκοβ με ασύλληπτο buzzer beater τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση και εκεί ο Κόρι Τζόσεφ με δικό του buzzer beater τρίποντο, έδωσε τη νίκη.
MVP O… «Μαγικός» Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 37 πόντους (7/8 βολές, 6/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 39 λεπτά.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος είχες 14 πόντους (1/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 λάθη σε 30 λεπτά.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Εξαιρετικός ο Τζίμι Κλαρκ με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 26 λεπτά.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος σε 13 λεπτά είχε 1 ριμπάουντ, 2 λάθη και 1 κλέψιμο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο Ολυμπιακός είχε ένα buzzer beater στη λήξη της κανονικής διάρκειας και ένα στη λήξη της παράτασης.
|MACCABI RAPYD TEL AVIV - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Coach: Oded Kattash
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|+/-
|PIR
|1
|J. Hoard *
|30:07
|8
|3/5 (60.0%)
|0/0 (0.0%)
|2/2 (100.0%)
|2
|5
|7
|2
|1
|0
|0/0
|2/1
|-14
|15
|9
|R. Sorkin *
|20:28
|6
|3/4 (75.0%)
|0/3 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|2
|4
|6
|0
|0
|2
|0/0
|4/0
|+5
|7
|10
|O. Brissett *
|24:14
|4
|0/1 (0.0%)
|0/1 (0.0%)
|4/4 (100.0%)
|1
|7
|8
|0
|1
|3
|1/0
|1/2
|-17
|7
|12
|J. Dibartolomeo *
|06:57
|0
|0/1 (0.0%)
|0/2 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|1
|4
|5
|0
|0
|1
|0/0
|1/0
|-12
|-5
|26
|Y. Madar *
|19:56
|12
|4/5 (80.0%)
|0/3 (0.0%)
|4/4 (100.0%)
|0
|1
|1
|6
|0
|2
|0/0
|2/1
|-15
|15
|2
|J. Clark Iii
|25:55
|15
|2/4 (50.0%)
|3/8 (37.5%)
|2/2 (100.0%)
|3
|2
|5
|7
|1
|3
|0/0
|3/3
|+13
|18
|5
|A. Bacot Jr.
|16:43
|6
|3/4 (75.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|2
|2
|4
|0
|5
|0
|0/0
|1/1
|+9
|10
|17
|K. Wallace
|24:54
|18
|2/4 (50.0%)
|4/10 (40.0%)
|2/2 (100.0%)
|0
|0
|0
|2
|3
|2
|0/0
|2/1
|+5
|14
|22
|T. Leaf
|04:00
|1
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|1/2 (50.0%)
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0/0
|0/1
|-3
|2
|23
|D. Theis
|17:35
|10
|2/3 (66.7%)
|2/2 (100.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|1
|1
|2
|0
|2
|0/1
|3/2
|+1
|8
|44
|K. Baldwin
|11:24
|5
|1/1 (100.0%)
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0.0%)
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|0/0
|1/3
|+8
|8
|50
|B. Colson
|22:47
|10
|2/3 (66.7%)
|1/7 (14.3%)
|3/4 (75.0%)
|2
|2
|4
|1
|1
|0
|0/0
|1/2
|+11
|9
|-
|Team
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0/0
|1/2
|-
|1
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|225:00
|95
|22/35 (62.9%)
|11/38 (28.9%)
|18/20 (90.0%)
|18
|25
|43
|21
|12
|18
|1/1
|20/18
|-10
|109
|OLYMPIACOS PIRAEUS - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Coach: Georgios Bartzokas
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|+/-
|PIR
|3
|T. Ward *
|28:56
|7
|2/3 (66.7%)
|1/4 (25.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|5
|5
|6
|2
|3
|0/0
|4/1
|+4
|10
|14
|S. Vezenkov *
|39:29
|37
|6/9 (66.7%)
|6/10 (60.0%)
|7/8 (87.5%)
|3
|6
|9
|1
|1
|1
|0/0
|3/5
|+2
|41
|34
|C. Joseph *
|30:16
|14
|1/3 (33.3%)
|4/7 (57.1%)
|0/0 (0.0%)
|0
|1
|1
|5
|0
|2
|0/0
|2/3
|+14
|14
|42
|B. Dunston *
|14:33
|2
|1/1 (100.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/2 (0.0%)
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1/0
|1/3
|+27
|2
|94
|E. Fournier *
|33:51
|16
|0/4 (0.0%)
|5/9 (55.6%)
|1/2 (50.0%)
|2
|4
|6
|5
|1
|7
|0/0
|2/3
|+26
|9
|0
|C. Miller-Mcintyre
|24:07
|6
|0/0 (0.0%)
|2/5 (40.0%)
|0/0 (0.0%)
|1
|0
|1
|6
|0
|0
|0/0
|4/1
|-4
|7
|9
|N. Plotas
|00:00
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|16
|K. Papanikolaou
|12:30
|0
|0/1 (0.0%)
|0/3 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|0/0
|2/1
|-5
|-5
|21
|O. Netzipoglou
|05:20
|3
|1/2 (50.0%)
|0/1 (0.0%)
|1/1 (100.0%)
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|0/0
|0/1
|-8
|5
|24
|M. Ndiaye
|05:31
|4
|2/2 (100.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0/0
|0/1
|+6
|6
|45
|D. Hall
|16:59
|4
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0.0%)
|2/2 (100.0%)
|1
|0
|1
|0
|2
|0
|0/0
|0/1
|+6
|7
|88
|T. Jones
|13:28
|4
|2/2 (100.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0/0
|0/0
|-6
|5
|-
|Team
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|-
|3
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|225:00
|97
|16/29 (55.2%)
|18/39 (46.2%)
|11/15 (73.3%)
|11
|18
|29
|26
|9
|17
|1/1
|18/20
|+10
|108
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