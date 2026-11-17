Στο πιο τρελό παιχνίδι της σεζόν, ο Ολυμπιακός με τον Σάσα Βεζένκοβ να μαγεύει και τον Κόρι Τζόσεφ να πετυχαίνει buzzer beater τρίποντο, πήρε το διπλό στην έδρα της Μακάμπι με 97-95.

Αδιανόητα πράγματα στην Κύπρο. Ο Σάσα Βεζένκοβ με το... μεγαλύτερο τρίποντο της ζωής του, έστειλε το παιχνίδι με τη Μακάμπι στην παράταση (82-82). Εκεί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και με τον Βούλγαρο MVP να πετυχαίνει συνολικά 37 πόντους, ο Ολυμπιακός πήρε μία τεράστια νίκη με 97-95 στην Κύπρο, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague με αδιανόητο buzzer beater τρίποντο του Τζόσεφ.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Μαντάρ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με ένα εξαιρετικό 10-0 από το 09:01 (Φουρνιέ) μέχρι το 06:46 (Ντάνστον) για το 10-2. Ο Σόρκιν με κάρφωμα είχε μειώσει σε 6-12, ωστόσο με πέντε πόντους του Βεζένκοβ, οι Πειραιώτες είχαν πάρει διψήφια διαφορά (19-6) στο 04:14. Με σερί 7-0, η Μακάμπι είχε μειώσει σε 16-22 στο 01:07. Το σκορ ήταν 18-25 στα 00:30, όμως με buzzer beater τρίποντο του Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 28-18.

Ο Λιφ είχε πετύχει μία βολή στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Βεζένκοβ να απαντάει με δίποντο για το 30-19 στο 08:24. Με κάρφωμα του Τζόουνς και τρίποντο του Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 14 (37-23) στο 06:18. Οι Ισραηλινοί με επιμέρους σκορ 11-4 από το 07:27 (Μπόλντγουϊν) μέχρι το 02:37 (Μαντάρ), είχαν μειώσει σε 34-41. Με σερί 8-0 από το 01:30 (Τζόσεφ) μέχρι τα 00:16 (Εντζάι), οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κάνει το 49-34, ενώ είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 49-36, με τον Κόλσον να μειώνει με βολές.

Ο Τάις είχε πετύχει τους τέσσερις πρώτους πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Βεζένκοβ να απαντάει με δύο βολές για το 51-41 στο 07:34. Με τέσσερις πόντους του Μαντάρ, η Μακάμπι είχε μειώσει στους έξι (47-53), με τον Τζόσεφ να δίνει λύση πίσω από τα 6.75μ. για το 47-56 στο 04:39. Ο Φουρνιέ με τρίποντο είχε ανεβάσει τη διαφορά στους 10 (49-59), όμως με τρίποντο του Γουάλας και κάρφωμα του Κλαρκ, είχε μειώσει σε 54-59. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα με 61-54, χάρη σε δίποντο του Τζόουνς.

Η Μακάμπι είχε ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο με ένα σερί 13-0 από το 09:42 (Κλαρκ) μέχρι το 07:45 (Κλαρκ) για το υπέρ της 67-61, με τον ΜακΙντάιρ να απαντάει με τρίποντο για το 67-64 στο 07:12.Με τρίποντο του ΜακΙντάιρ και βολές του Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός είχε ισοφαρίσει (69-69) στο 05:49, όμως με σερί 7-0, οι Ισραηλινοί είχαν κάνει το 76-69 στο 04:23. Με δίποντο του Τζόσεφ και τρίποντο του Βεζένκοβ, οι Πειραιώτες είχαν μειώσει σε 78-77 στα 00:36, όμως με δίποντο του Κλαρκ και δύο βολές του Χορντ, η Μακάμπι είχε κάνει το 82-77. Με βολές του Χολ και ένα ασύλληπτο buzzer beater τρίποντο του Βεζένκοβ, το ματς είχε πάει στην παράταση (82-82).

Ο Βεζένκοβ είχε πετύχει με τρίποντο στις αρχές της παράτασης, με τον Γουάλας να απαντάει με τον ίδιο τρόπο για το 85-85 στο 04:17. Με μία βολή του Βεζένκοβ και μία του Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 90-88 στο 03:11, με τους Χορντ (δίποντο) και Μπρίσετ (βολές), να κάνουν το 92-90 στο 01:20. Ο Βεζένκοβ είχε μειώσει σε 92-91 με βολή, όμως με τρίποντο ο Γουάλας είχε κάνει το 95-91 στα 00:28. Ο Χολ με τρομερή άμυνα είχε κερδίσει την τελευταία κατοχή για τον Ολυμπιακό και με ασύλληπτο buzzer beater του Τζόσεφ πήρε τη νίκη με 97-95.

Τα δεκάλεπτα: 18-28, 36-49, 54-61, 82-82 (κ.δ.), 95-97.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Ο Σάσα Βεζένκοβ με ασύλληπτο buzzer beater τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση και εκεί ο Κόρι Τζόσεφ με δικό του buzzer beater τρίποντο, έδωσε τη νίκη.

MVP O… «Μαγικός» Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 37 πόντους (7/8 βολές, 6/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 39 λεπτά.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος είχες 14 πόντους (1/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 λάθη σε 30 λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Εξαιρετικός ο Τζίμι Κλαρκ με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 26 λεπτά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος σε 13 λεπτά είχε 1 ριμπάουντ, 2 λάθη και 1 κλέψιμο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο Ολυμπιακός είχε ένα buzzer beater στη λήξη της κανονικής διάρκειας και ένα στη λήξη της παράτασης.

MACCABI RAPYD TEL AVIV - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Coach: Oded Kattash # Παίκτης MIN PTS 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF (C/D) +/- PIR 1 J. Hoard * 30:07 8 3/5 (60.0%) 0/0 (0.0%) 2/2 (100.0%) 2 5 7 2 1 0 0/0 2/1 -14 15 9 R. Sorkin * 20:28 6 3/4 (75.0%) 0/3 (0.0%) 0/0 (0.0%) 2 4 6 0 0 2 0/0 4/0 +5 7 10 O. Brissett * 24:14 4 0/1 (0.0%) 0/1 (0.0%) 4/4 (100.0%) 1 7 8 0 1 3 1/0 1/2 -17 7 12 J. Dibartolomeo * 06:57 0 0/1 (0.0%) 0/2 (0.0%) 0/0 (0.0%) 1 4 5 0 0 1 0/0 1/0 -12 -5 26 Y. Madar * 19:56 12 4/5 (80.0%) 0/3 (0.0%) 4/4 (100.0%) 0 1 1 6 0 2 0/0 2/1 -15 15 2 J. Clark Iii 25:55 15 2/4 (50.0%) 3/8 (37.5%) 2/2 (100.0%) 3 2 5 7 1 3 0/0 3/3 +13 18 5 A. Bacot Jr. 16:43 6 3/4 (75.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 2 2 4 0 5 0 0/0 1/1 +9 10 17 K. Wallace 24:54 18 2/4 (50.0%) 4/10 (40.0%) 2/2 (100.0%) 0 0 0 2 3 2 0/0 2/1 +5 14 22 T. Leaf 04:00 1 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 1/2 (50.0%) 1 1 2 0 0 0 0/0 0/1 -3 2 23 D. Theis 17:35 10 2/3 (66.7%) 2/2 (100.0%) 0/0 (0.0%) 0 1 1 2 0 2 0/1 3/2 +1 8 44 K. Baldwin 11:24 5 1/1 (100.0%) 1/2 (50.0%) 0/0 (0.0%) 1 0 1 2 1 0 0/0 1/3 +8 8 50 B. Colson 22:47 10 2/3 (66.7%) 1/7 (14.3%) 3/4 (75.0%) 2 2 4 1 1 0 0/0 1/2 +11 9 - Team - - - - - 1 1 2 0 0 1 0/0 1/2 - 1 - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 225:00 95 22/35 (62.9%) 11/38 (28.9%) 18/20 (90.0%) 18 25 43 21 12 18 1/1 20/18 -10 109