Καρδίτσα - Ολυμπιακός 75-81: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τις καλύτερες φάσεις από το παιχνίδι Καρδίτσα - Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της GBL.
Η Καρδίτσα ήταν άκρως ανταγωνιστική για μία ακόμη φορά, ο Ολυμπιακός μπόρεσε να πάρει το διπλό στο «Γιάννης Μπουρούσης». Φιλοξενήθηκε από την ομάδα του coach Παπανικολόπουλου, με τους πρωταθλητές να φτάνουν στη νίκη με 81-75 για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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