Δείτε τις καλύτερες φάσεις από το παιχνίδι Καρδίτσα - Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της GBL.

Η Καρδίτσα ήταν άκρως ανταγωνιστική για μία ακόμη φορά, ο Ολυμπιακός μπόρεσε να πάρει το διπλό στο «Γιάννης Μπουρούσης». Φιλοξενήθηκε από την ομάδα του coach Παπανικολόπουλου, με τους πρωταθλητές να φτάνουν στη νίκη με 81-75 για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League.