Διαβάστε όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Νίκος Παπανικολόπουλος, μετά την ήττα της Καρδίτσας από τον Ολυμπιακό.

Η Καρδίτσα ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό, με 81-75, με τον Νίκο Παπανικολόπουλο στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου να αναφέρεται στα στοιχεία που κόστισαν στην ομάδα του.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός τόνισε:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη συνολική του πορεία τόσο στην EuroLeague όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Για ακόμη ένα παιχνίδι, αποδείξαμε ότι η προσπάθεια είναι εκεί. Το βλέπουμε στα παιδιά στην προπόνηση, το βλέπουμε στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται και συνεργάζονται μεταξύ τους. Κερδίζουν τον θαυμασμό μας για τον τρόπο που δουλεύουν και λειτουργούν ως ομάδα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, όσο η επίθεσή μας είχε ρυθμό και σωστή κυκλοφορία της μπάλας, ήμασταν πολύ καλοί. Κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός έβαλε τα κορμιά του, έσπασε τον ρυθμό μας και κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα πολύ καλό τέταρτο δεκάλεπτο, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό.

Από τα δύο παιχνίδια που δώσαμε απέναντι στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, μας μένει μια γλυκόπικρη γεύση. Γλυκιά για την προσπάθεια των παιδιών και για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα μας στο γήπεδο, αλλά και πικρία, καθώς θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο και στα δύο παιχνίδια.

Τώρα θα ξεκουραστούμε κατά τη διάρκεια της διακοπής και θα επιστρέψουμε συνεχίζοντας τη δουλειά και διορθώνοντας τα λάθη μας.

Τέλος, όλη η ομάδα βρίσκεται δίπλα στον Όκορο, ο οποίος περνάει ένα προσωπικό πρόβλημα. Είμαστε κοντά του, ψυχή και σώμαι».