Ο Σάσα Βεζένκοβ πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου στα 1,4'' πριν από το τέλος, ισοφάρισε σε 82-82 και έστειλε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην παράταση, αφήνοντας άφωνο μέχρι και τον Εβάν Φουρνιέ!

Με ένα... τρελό σουτ, ο Σάσα Βεζένκοβ κράτησε ζωντανό τον Ολυμπιακό απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» πήρε την απόφαση να εκτελέσει από το κέντρο του γηπέδου, με μόλις 1,4 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Η μπάλα κατέληξε στο καλάθι, διαμορφώνοντας το 82-82 και προκαλώντας πανζουρλισμό στο γήπεδο!

Το απίθανο αυτό τρίποντο άφησε άφωνους όσους παρακολουθούσαν την αναμέτρηση. Ανάμεσά τους και ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που μόλις είχε δει, πιάνοντας το κεφάλι του!

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