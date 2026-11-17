Μακάμπι - Ολυμπιακός: Ο Βεζένκοβ ισοφάρισε από το κέντρο και έστειλε το ματς στην παρατάση - Έπιανε το κεφάλι του ο Φουρνιέ!
Με ένα... τρελό σουτ, ο Σάσα Βεζένκοβ κράτησε ζωντανό τον Ολυμπιακό απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.
Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» πήρε την απόφαση να εκτελέσει από το κέντρο του γηπέδου, με μόλις 1,4 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Η μπάλα κατέληξε στο καλάθι, διαμορφώνοντας το 82-82 και προκαλώντας πανζουρλισμό στο γήπεδο!
Το απίθανο αυτό τρίποντο άφησε άφωνους όσους παρακολουθούσαν την αναμέτρηση. Ανάμεσά τους και ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που μόλις είχε δει, πιάνοντας το κεφάλι του!
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SASHA VEZJGFBDBVCBUAWBF0OQ WE'RE GOING TO OVERTIME #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC https://t.co/p7APP8GdSq— EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026
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