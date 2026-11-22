Ο Εβάν Φουρνιέ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι έπαιξε ο Ολυμπιακός στην Καρδίτσα και δοκίμασε μετά το ματς παραδοσιακή μπατζίνα.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις εγχώριες νίκες. Φιλοξενήθηκε από την Καρδίτσα για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 81-75, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 7-1 στο πρωτάθλημα.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Εβάν Φουρνιέ, αποφάσισε να... πειραματιστεί ξανά με την ελληνική κουζίνα. Ο Γάλλος σούπερ σταρ, ανέβασε ένα tweet στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ», όπου δοκίμασε μπατζίνα, μία πίτα που είναι παραδοσιακή στην Καρδίτσα και γενικότερα στη Θεσσαλία.

Δείτε την ανάρτηση του Φουρνιέ

«Δοκίμασα μπατζίνα για πρώτη φορά. Σας ευχαριστώ».