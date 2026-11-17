Δείτε όλα όσα δήλωσε στη flash interview ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι, τόνισε πως ήταν ένα από τα πιο τρελά ματς που έχει προπονήσει.

Συγκεκριμένα ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» είπε: «Ήταν ένα από τα πιο τρελά παιχνίδια που έχω δει ή προπονήσει. Είχε πολλές διακυμάνσεις στην απόδοσή μας. Υπήρχαν στιγμές που ήμασταν καλοί και άλλες που δεν ήμασταν. Δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, καθώς καταναλώσαμε πολλή ενέργεια, ειδικά με την παράταση, ενώ έχουμε αρκετές απουσίες από το ροτέισον.

Είχαμε και τη βοήθεια της τύχης, αλλά κυρίως δείξαμε καρδιά. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να φτάσουμε στη νίκη. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Περιμένουμε να επιστρέψουν οι παίκτες μας, αλλά και να κάνουμε ορισμένες προσθήκες. Όταν κερδίζουμε και βρισκόμαστε στην πρώτη θέση, είμαστε χαρούμενοι.

Συγχαρητήρια στον Κάτας και στη Μακάμπι, που μας δημιούργησαν πολλά προβλήματα με τα επιθετικά ριμπάουντ. Ήταν ένας τομέας στον οποίο αντιμετωπίσαμε μεγάλες δυσκολίες. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί κατάφεραν να πάρουν τη νίκη».



