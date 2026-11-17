Ολυμπιακός: Η ώρα, η μέρα και ο επόμενος αντίπαλός του στη EuroLeague
Ασύλληπτο παιχνίδι στην Κύπρο με τον Ολυμπιακό να παίρνει μία τεράστια νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95 στην παράταση, χάρη σε buzzer beater του Τζόσεφ.
Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 9-3 και έφτασαν σε δεύτερη διαδοχική ευρωπαϊκή νίκη. Στόχος του Ολυμπιακού να συνεχίσει τις νίκες, έχοντας μπροστά του ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι.
Οι «ερυθρόλευκοι» για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, θα υποδεχθούν τη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15) στη Sunel Arena. Αυτό είναι το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι μετά τον τελικό του Σούπερ Καπ.
Το τζάμπολ στην αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 21:15.
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