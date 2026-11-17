Ο Ολυμπιακός για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ασύλληπτο παιχνίδι στην Κύπρο με τον Ολυμπιακό να παίρνει μία τεράστια νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95 στην παράταση, χάρη σε buzzer beater του Τζόσεφ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 9-3 και έφτασαν σε δεύτερη διαδοχική ευρωπαϊκή νίκη. Στόχος του Ολυμπιακού να συνεχίσει τις νίκες, έχοντας μπροστά του ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι.

Οι «ερυθρόλευκοι» για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, θα υποδεχθούν τη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15) στη Sunel Arena. Αυτό είναι το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι μετά τον τελικό του Σούπερ Καπ.

Το τζάμπολ στην αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 21:15.