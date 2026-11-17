Σύμφωνα με το «BasketNews», η Ζάλγκιρις Κάουνας θα κρατήσει τον Κίναν Έβανς στο έμψυχο δυναμικό της μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Παίκτης της Ζάλγκιρις Κάουνας έως το τέλος της σεζόν ο Κίναν Έβανς! Σύμφωνα με το «BasketNews», ο λιθουανικός σύλλογος αποφάσισε να κρατήσει τον Αμερικανό γκαρντ στο ρόστερ, καθώς είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την προσφορά του.

Υπενθυμίζεται ότι η Ζάλγκιρις υπέγραψε τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2026 και τον έδωσε δανεικό στους Λόντον Λάιονς, ούτως ώστε να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό μετά τους αλλεπάλληλους σοβαρούς τραυματισμούς.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η ομάδα του Κάουνας ενέταξε και πάλι τον παίκτη στο έμψυχο δυναμικό της. Έκτοτε, ο 30χρονος περιφερειακός μετρά σε τέσσερις συμμετοχές με την πράσινη φανέλα στη EuroLeague, 4 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ και 4.8 PIR σε 18 λεπτά συμμετοχής κατά μ.ό. Μάλιστα, οι Λιθουανοί μετρούν πέντε διαδοχικές νίκες στη διοργάνωση.

Ως αντάλλαγμα στον σύλλογο της αγγλικής πρωτεύουσας, η Ζάλγκιρις θα στείλει δανεικό τον 19χρονο γκαρντ Ντομίνικας Γκρούνκις.