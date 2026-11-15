Η Ζάλγκιρις επικράτησε με 87-82 της Νεπτούνας, έφτασε τις δέκα διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και ετοιμάζεται για τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague.

Η Ζάλγκιρις βρίσκεται σε τροχιά εξαιρετικών αποτελεσμάτων και μπαίνει στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις επικράτησε της Νεπτούνας με 87-82 στο λιθουανικό πρωτάθλημα, έφτασε τις δέκα διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και πλέον στρέφει την προσοχή της στις δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που ακολουθούν, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στο πρόγραμμά της (19/11, 20:00) μετά την Μπάγερν (17/11, 20:00).

Απέναντι στη Νεπτούνας, ο Σέιμπεν Λι ήταν ο κορυφαίος με 21 πόντους, πέντε ασίστ και πέντε ριμπάουντ, ενώ ο Κάρσεν Έντουαρντς πρόσθεσε άλλους 13. Η Ζάλγκιρις παρατάχθηκε χωρίς τους Γιόνας Βαλαντσιούνας, Μάριους Γκριγκόνις, Κίναν Έβανς και Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος βρίσκεται εδώ και καιρό εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

Για τη Νεπτούνας πρωταγωνιστές ήταν ο Φράνκε που σημείωσε 19 πόντους, ενώ ο Φρίντρικσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-43, 69-68, 87-82

Žalgiris (Treneris: Tomas Masiulis | Asistentas: Mantas Šernius) Žaidėjas MIN TŠK M/Ž 2T % 2T M/Ž 3T % 3T M/Ž BK % BK AK PAK GRP PKK LB +/- E. Ulanovas (C) 14:45 9 4/5 80.0% 3/4 75.0% 1/1 100.0% 3 1 2 1 3 91 D. Sirvydis * 20:31 12 5/10 50.0% 4/5 80.0% 1/5 20.0% 2 0 2 1 1 -8 M. Blaževič * 13:52 6 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 4 1 3 1 3 -11 Ą. Tubelis 20:10 4 1/11 9.1% 1/9 11.1% 0/2 0.0% 7 4 3 1 2 8 D. Giedraitis * 23:43 5 2/7 28.6% 1/3 33.3% 1/4 25.0% 6 1 5 3 2 -5 M. Lo * 21:13 7 3/7 42.9% 2/4 50.0% 1/3 33.3% 3 0 3 2 2 -3 D. Sleva * 22:42 3 0/6 0.0% 0/4 0.0% 0/2 0.0% 4 3 1 3 3 3 M. Bulanovas 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 S. Brown 18:15 5 2/4 50.0% 1/3 33.3% 1/1 100.0% 1 0 1 0 1 9 K. Akobundu-Ehiogu 11:23 2 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1 0 1 1 1 6 C. Edwards 14:17 13 5/11 45.5% 2/4 50.0% 3/7 42.9% 1 0 1 1 3 0 S. Lee 19:09 21 7/11 63.6% 5/7 71.4% 2/4 50.0% 5 1 4 5 1 16 Total 200:00 87 32/76 42.1% 22/47 46.8% 10/29 34.5% 41 11 26 19 22 99