Ζάλγκιρις - Νεπτούνας 87-82: Με φόρα δέκα σερί νικών πριν το ραντεβού με τον Παναθηναϊκό
Η Ζάλγκιρις βρίσκεται σε τροχιά εξαιρετικών αποτελεσμάτων και μπαίνει στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις επικράτησε της Νεπτούνας με 87-82 στο λιθουανικό πρωτάθλημα, έφτασε τις δέκα διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και πλέον στρέφει την προσοχή της στις δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που ακολουθούν, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στο πρόγραμμά της (19/11, 20:00) μετά την Μπάγερν (17/11, 20:00).
Απέναντι στη Νεπτούνας, ο Σέιμπεν Λι ήταν ο κορυφαίος με 21 πόντους, πέντε ασίστ και πέντε ριμπάουντ, ενώ ο Κάρσεν Έντουαρντς πρόσθεσε άλλους 13. Η Ζάλγκιρις παρατάχθηκε χωρίς τους Γιόνας Βαλαντσιούνας, Μάριους Γκριγκόνις, Κίναν Έβανς και Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος βρίσκεται εδώ και καιρό εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.
Για τη Νεπτούνας πρωταγωνιστές ήταν ο Φράνκε που σημείωσε 19 πόντους, ενώ ο Φρίντρικσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και 5 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-43, 69-68, 87-82
|Žalgiris (Treneris: Tomas Masiulis | Asistentas: Mantas Šernius)
|Žaidėjas
|MIN
|TŠK
|M/Ž 2T
|% 2T
|M/Ž 3T
|% 3T
|M/Ž BK
|% BK
|AK
|PAK
|GRP
|PKK
|LB
|+/-
|E. Ulanovas (C)
|14:45
|9
|4/5
|80.0%
|3/4
|75.0%
|1/1
|100.0%
|3
|1
|2
|1
|3
|91
|D. Sirvydis *
|20:31
|12
|5/10
|50.0%
|4/5
|80.0%
|1/5
|20.0%
|2
|0
|2
|1
|1
|-8
|M. Blaževič *
|13:52
|6
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|4
|1
|3
|1
|3
|-11
|Ą. Tubelis
|20:10
|4
|1/11
|9.1%
|1/9
|11.1%
|0/2
|0.0%
|7
|4
|3
|1
|2
|8
|D. Giedraitis *
|23:43
|5
|2/7
|28.6%
|1/3
|33.3%
|1/4
|25.0%
|6
|1
|5
|3
|2
|-5
|M. Lo *
|21:13
|7
|3/7
|42.9%
|2/4
|50.0%
|1/3
|33.3%
|3
|0
|3
|2
|2
|-3
|D. Sleva *
|22:42
|3
|0/6
|0.0%
|0/4
|0.0%
|0/2
|0.0%
|4
|3
|1
|3
|3
|3
|M. Bulanovas
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S. Brown
|18:15
|5
|2/4
|50.0%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100.0%
|1
|0
|1
|0
|1
|9
|K. Akobundu-Ehiogu
|11:23
|2
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|1
|1
|6
|C. Edwards
|14:17
|13
|5/11
|45.5%
|2/4
|50.0%
|3/7
|42.9%
|1
|0
|1
|1
|3
|0
|S. Lee
|19:09
|21
|7/11
|63.6%
|5/7
|71.4%
|2/4
|50.0%
|5
|1
|4
|5
|1
|16
|Total
|200:00
|87
|32/76
|42.1%
|22/47
|46.8%
|10/29
|34.5%
|41
|11
|26
|19
|22
|99
|Neptūnas (Treneris: Gediminas Petrauskas | Asistentas: Vaidas Pauliukėnas)
|Žaidėjas
|MIN
|TŠK
|M/Ž 2T
|% 2T
|M/Ž 3T
|% 3T
|M/Ž BK
|% BK
|AK
|PAK
|GRP
|PKK
|LB
|+/-
|M. Girdžiūnas (C)
|21:28
|15
|4/7
|57.1%
|0/2
|0.0%
|4/5
|80.0%
|3/3
|100.0%
|1
|1
|0
|-8
|M. Echodas *
|27:35
|7
|3/8
|37.5%
|3/8
|37.5%
|0/0
|0.0%
|1/3
|33.3%
|9
|2
|7
|-9
|D. Tarolis *
|11:35
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|0
|2
|-3
|K. Žemaitis
|14:49
|0
|0/3
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|-5
|A. Beručka
|16:04
|4
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50.0%
|0
|0
|0
|-12
|E. Tubutis
|15:35
|6
|2/7
|28.6%
|2/6
|33.3%
|0/1
|0.0%
|2/2
|100.0%
|8
|4
|4
|8
|L. Kreišmontas
|19:29
|6
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|0
|-3
|Y. Franke
|21:03
|19
|5/10
|50.0%
|2/3
|66.7%
|3/7
|42.9%
|6/6
|100.0%
|4
|0
|4
|-4
|E. Fridriksson *
|25:02
|17
|6/12
|50.0%
|4/5
|80.0%
|2/7
|28.6%
|3/4
|75.0%
|2
|0
|2
|-3
|S. Šarakauskas
|00:12
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|2
|H. Drell *
|27:08
|8
|4/12
|33.3%
|4/10
|40.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|9
|2
|7
|12
|Total
|200:00
|82
|27/65
|41.5%
|15/35
|42.9%
|12/30
|40.0%
|16/20
|80.0%
|42
|10
|27
|92
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