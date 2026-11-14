Βαλαντσιούνας: Κατέκτησε το MVP για την 11η αγωνιστική της EuroLeague
Ασταμάτητος ήταν ο Γιόνας Βαλαντσιούνας στη νίκη της Ζάλγκιρις επί της Αρμάνι Μιλάνο, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.
Συγκεκριμένα ο Λιθουανός σέντερ ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 17 πόντους (5/9 δίποντα 10/17 βολές), 20 ριμπάοτυντ!, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και κατέκτησε το βραβείο του MVP της αγωνιστικής.
Career-best performance & Road win ✔️✔️ Jonas Valanciunas put on a masterclass as @bczalgiris Kaunas took down Milan! He's the Round 11 MVP 🥇 MVP of the Round I @VisitAbuDhabi https://t.co/qukm8peM2o— EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2026
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