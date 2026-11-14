Βαλαντσιούνας: Κατέκτησε το MVP για την 11η αγωνιστική της EuroLeague

Βαλαντσιούνας: Κατέκτησε το MVP για την 11η αγωνιστική της EuroLeague

Παναγιώτης Αρταβάνης
Βαλαντσιούνας: Κατέκτησε το MVP για την 11η αγωνιστική της EuroLeague
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Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας διέλυσε τη στατιστική του στη νίκη της Ζάλγκιρις κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο και κατέκτησε το βραβείο του MVP για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Ασταμάτητος ήταν ο Γιόνας Βαλαντσιούνας στη νίκη της Ζάλγκιρις επί της Αρμάνι Μιλάνο, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Συγκεκριμένα ο Λιθουανός σέντερ ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 17 πόντους (5/9 δίποντα 10/17 βολές), 20 ριμπάοτυντ!, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και κατέκτησε το βραβείο του MVP της αγωνιστικής.

@Photo credits: x_zalgiris
     

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