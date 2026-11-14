Αρνητικά απάντησε η Αρμάνι στην πρόταση της Ζάλγκιρις για ανταλλαγή του Μάοντο Λο με τον Μόουζες Ράιτ, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta.

Η συμφωνία της Αρμάνι με τον Λούκα Μπάνκι οδήγησε σε «ναυάγιο» για την ώρα ένα μεγάλο deal που «ψήνονταν» στην Euroleague και περιελάμβανε την ανταλλαγή δυο παικτών και θα προκαλούσε αίσθηση στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta η Ζάλγκιρις το τελευταίο διάστημα ήταν σε συζητήσεις με την διοίκηση της ομάδας του Μιλάνου, προκειμένου να υλοποιηθεί μια συμφωνία που θα περιλάμβανε την ανταλλαγή του Μάοντο Λο με τον Μόουζες Ράιτ!

Ουσιαστικά οι Λιθουανοί ήθελαν να επαναφέρουν στο ρόστερ τους τον Αμερικανό σέντερ που αγωνίζονταν μέχρι πέρσι στην ομάδα τους και να παραχωρούσαν τον Λο στην Αρμάνι, δείχνοντας διάθεση για να πραγματοποιηθεί το deal να παραχωρήσουν και δεύτερο παίκτη!

Ωστόσο, η διοίκηση της Ιταλικής ομάδας απάντησε αρνητικά στους Λιθουανούς, καθώς ο Λούκα Μπάνκι ειδικά από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Ντέβιν Μπούκερ, θεωρεί απαραίτητο τον Μόουζες Ράιτ.

Οι Ιταλοί άφησαν να εννοηθεί μια δυσαρέσκεια για τον Αμερικανό σέντερ, που υπέπεσε και σε πειθαρχικό παράπτωμα πρόσφατα, αλλά δεν έχουν την πολυτέλεια να τον αποδεσμεύσουν ή να τον ανταλλάξουν, καθώς έχουν ήδη ένα κενό με τον τραυματισμό του Ντέβιν Μπούκερ.

Πάντως, η Ζάλγκιρις σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως βγάζει στην αγορά τον Μάοντο Λο, ο οποίος στην τελευταία αναμέτρηση με την Αρμάνι στο Μιλάνο, δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Τόμας Μασιούλις.

Γι' αυτό και εξετάστηκε η ανταλλαγή του με τον Μόουζες Ράιτ, για τον οποίο φαίνεται πως είχαν ενοχληθεί οι Ιταλοί με το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε (καθυστέρησε να εμφανιστεί στο γήπεδο πριν από ένα παιχνίδι πρωταθλήματος) και γι' αυτό μπήκαν έστω και σε πρώιμη μορφή διαπραγμάτευσης.

Φαίνεται πως η λογική των ανταλλαγών θα μπει αργά η γρήγορα στη ζωή όλων στην Euroleague, καθώς αρκετοί παίκτες είναι έτοιμοι να αλλάξουν ομάδα μέσα στη σεζόν για διαφορετικούς λόγους.