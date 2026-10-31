Έβανς: Τι έκανε στη «διπλή» εβδομάδα που ολοκληρώθηκε
Η διπλή εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague θα μείνει για πολύ καιρό χαραγμένη στη μνήμη του Κίναν Έβανς.
Ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε στη κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και δείχνει πως βρίσκει ξανά τα πατήματά του.
Η Ζάλγκιρις διέκοψε τον δανεισμό του στους Λόντον Λάιονς και ένταξε εκ νέου στο ρόστερ της τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίστηκε ξανά κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια και κόντρα στην Παρτίζαν.
Στη νίκη της ομάδας του κόντρα στους Ιταλούς πέτυχε 4 πόντους (1/5 δίποντα, 2/4 βολές), 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ στη νίκη επί των Σέρβων σκόραρε 6 πόντους (1/2 δίποντα, 4/4 βολές), 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι επέστρεψε στο κορυφαίο επίπεδο και δείχνει πως μπορεί να ανταπεξέλθει, έχοντας αφήσει πίσω του, τους τραυματισμούς του και τις δύσκολες μέρες που πέρασε.
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