Καλαϊτζάκης: «Δεν είμαστε ο Παναθηναϊκός που ήμασταν στις πρώτες αγωνιστικές»

Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Με 13 παίκτες ταξιδεύει η αποστολή του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Ρεάλ (04/11, 21:45 LIVE από το Gazzetta), με τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη να πραγματοποιεί δηλώσεις για το ματς.

Ο παίκτης των «πρασίνων» τόνισε πως η ομάδα του δεν παίζει όπως στην αρχή της σεζόν, ενώ αναφέρθηκε και στην καλή αγωνιστική φόρμα που βρίσκεται η το σύνολο του Μαρτίνεθ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης:

«Γενικά, βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία δεν παίζουμε το μπάσκετ που θέλουμε. Δεν είμαστε ο Παναθηναϊκός που ήμασταν στις πρώτες αγωνιστικές. Είναι μεγάλη σεζόν, είναι φυσιολογικό να περνάμε τέτοιες περιόδους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας και να επιστρέψουμε στις νίκες»

Για το αν η άμυνα δίνει ορμή στην επίθεση: «Στο μπάσκετ, όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα με μεγάλη ατομική ποιότητα, ειδικά στην EuroLeague, είναι πολύ δύσκολο να την περιορίσεις απόλυτα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να παίξουμε καλή άμυνα. Να είμαστε επιθετικοί αμυντικά, να ανακτούμε την κατοχή, να επιστρέφουμε γρήγορα στην άμυνα και να μην επιτρέπουμε εύκολα καλάθια.

Θεωρώ ότι αυτή είναι η βάση για να βρούμε ξανά τον ρυθμό μας και στην επίθεση. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διακυμάνσεις και στιγμές που η ομάδα ανεβάζει ή κατεβάζει ταχύτητα. Δεν είναι κάτι που μας προβληματίζει σε βαθμό που να μας επηρεάζει. Πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στις νίκες που μπορούμε να πετύχουμε»

Για το αν τους θεωρούν ξεγραμμένους λόγω του ότι η Ρεάλ είναι φορμαρισμένη: «Ξεγραμμένους; Μέχρι πριν μια εβδομάδα, πριν το ματς με την Εφές ήμασταν πρώτοι. Ακόμα είμαστε. Έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές τη Ρεάλ και έχουμε παίξει ήδη δύο φορές απέναντί της. Πέρσι την κερδίσαμε δυο φορές. Νιώθουμε καλά. Η Ρεάλ έχει κάποιες απουσίες, αλλά ακόμη και με αυτές παραμένει μια πολύ επικίνδυνη ομάδα.

Βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα κ το τελευταίο διάστημα παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Γνωρίζουμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όμως πηγαίνουμε στη Μαδρίτη να διεκδικήσουμε τη νίκη».