Τζόρτζεβιτς: «Ο Ομπράντοβιτς βρίσκεται εκεί που αξίζει, μετανιώνω που δεν έπαιξα στον Παναθηναϊκό»

Ο Αλεξάντερ Τζόρτζεβιτς πραγματοποίησε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο «basketball sphere» και μίλησε για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, καθώς και στην ευκαιρία που είχε να παίξει στους «πράσινους».

Μιλώντας στο «basketball sphere» ο Αλεξάντερ Τζόρτζεβιτς, σχολίασε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως βρίσκεται εκεί που του αξίζει.

Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στην ευκαιρία που είχε να παίξει για τον Παναθηναϊκό, ενώ έκανε και αναφορά στους Παπαγιάννη και Χαραλαμπόπουλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλεξάντερ Τζόρτζεβιτς:

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό:

«Όσο περισσότερο μιλάς ή εκφράζεις την άποψή σου, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να πατήσεις χωρίς λόγο κάποια νάρκη. Αυτή τη στιγμή όλοι έχουμε γυρίσει σελίδα και αυτό είναι το καλύτερο για όλους. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται εκεί όπου του αξίζει. Είναι ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών. Εκείνο το κεφάλαιο υπήρξε, έκλεισε άσχημα και τελείωσε. Γνωρίζω πολλά και έχω συγκεκριμένη άποψη, αλλά δεν υπάρχει λόγος να την εκφράσω»

Για την πρόταση του Ομπράντοβιτς να παίξει στον Παναθηναϊκό:

«Μετά την τρίτη μου χρονιά στη Μαδρίτη, ο Ζέλικο με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Έλα να παίξεις μόνο στη EuroLeague, δεν θα αγωνίζεσαι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σε χρειάζομαι”. Αυτή είναι και η σχέση που έχουμε»

«Στις δύο φορές που με πήρε τηλέφωνο, του είπα: “Ζέλικο, αυτή τη στιγμή δεν αγαπώ το μπάσκετ”. Ένα χειρουργείο, ένας ακόμη τραυματισμός… Του είπα: “Δεν μπορώ, μισώ το μπάσκετ. Θα ήμουν υποκριτής αν ερχόμουν σε εσένα και δεχόμουν αυτό το συμβόλαιο για να παίξω. Θα το έκανα για κάτι που δεν αγαπώ πλέον, δηλαδή για τα χρήματα. Και αυτός δεν είμαι εγώ”.

Προσπάθησε να με πείσει, αλλά κατάλαβε. Με ευχαρίστησε για την ειλικρίνειά μου και αποφάσισα να μείνω έναν χρόνο εκτός. Μετανιώνω, λόγω της ιστορικής σχέσης μας και της σημασίας που είχε τότε ο Παναθηναϊκός ως σύλλογος. Πιθανότατα θα είχα πάει εκεί, ίσως να είχα ολοκληρώσει και την καριέρα μου στον Παναθηναϊκό.

Μετανιώνω που έχασα ακόμη μία ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του. Για άλλη μία φορά αποφάσισε το μυαλό μου, κάτι που ίσως τελικά δεν ήταν και κακό. Δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να ολοκληρώσει τη σχέση του με το μπάσκετ με πικρία. Το πάθος και η αγάπη μου επέστρεψαν».

Για την αναφορά του στον Παπαγιάννη και τον Χαραλαμπόπουλο:

«Σε κάθε ομάδα μου ήξερα να αναγνωρίζω και να ρίχνω στα βαθιά παίκτες 18 ετών. Τον Ντανίλο Γκαλινάρι στο Μιλάνο, τον Αλεσάντρο Τζεντίλε στην Μπενετόν, τον Αλεσάντρο Παγιόλα στη Βίρτους. Το ίδιο και τον Παπαγιάννη με τον Χαραλαμπόπουλο».

«Έχω αφήσει στην άκρη έναν παίκτη που εκείνη τη στιγμή ήταν καλύτερος και του είπα: “Άκου, συγγνώμη, αλλά αυτός είναι το μέλλον. Αυτός είναι”. Και το κατάλαβε και το αποδέχθηκε».

Έχω αφήσει στην άκρη έναν παίκτη που εκείνη τη στιγμή ήταν καλύτερος και του είπα: “Άκου, συγγνώμη, αλλά αυτός είναι το μέλλον. Αυτός είναι”. Και το κατάλαβε και το αποδέχθηκε».

Για την Μπαχτσεσεχίρ και τον Μαλακάι Φλιν:

«Ήταν ένας από τους λόγους που συμφώνησα. Το να έχεις έναν τέτοιο παίκτη είναι κάτι που κάνει ευκολότερη την απόφασή σου. Είναι σπουδαίο πράγμα για έναν προπονητή. Εγώ πάντα βάζω τον παίκτη στην πρώτη θέση

Έχουμε γεμίσει το στόμα μας με τη EuroLeague. Ας κατέβουμε λίγο. Πηγαίνετε να κατακτήσετε το EuroCup, το BCL ή το Europe Cup. Φτιάξτε μια ομάδα, κερδίστε το EuroCup και μετά θα δείτε πόσο δύσκολο είναι».