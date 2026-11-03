Η απάντηση της Θάνου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Και να το επαναλάβω: Στημένοι διαιτητές=Στημένα πρωταθλήματα»

Η νομική εκπρόσωπος, Μαργαρίτα Θάνου έδωσε την απάντηση της στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω των social media.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστό πως κατήγγειλε τον Παναθηναϊκό και τη Μαργαρίτα Θάνου, μέλους Δ.Σ, για δημόσιες δυσφημιστικές δηλώσεις της. Από την πλευρά της η νομική σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε μέσω ανάρτησης στα social media.

«Στημένοι διαιτητές=στημένα πρωταθλήματα» έγραψε μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση της Θάνου

«Παράσημο.

Και να το επαναλάβω:

Στημένοι διαιτητές=Στημένα πρωταθλήματα

(Στον συνάδελφο που συνειδητά επέλεξε να βάλει τη δική του σφραγίδα και υπογραφή αντί της ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε μια τέτοια καταγγελία, εκφράζω τη βαθιά μου συμπαράσταση)»