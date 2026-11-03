Η απάντηση της Θάνου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Και να το επαναλάβω: Στημένοι διαιτητές=Στημένα πρωταθλήματα»
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστό πως κατήγγειλε τον Παναθηναϊκό και τη Μαργαρίτα Θάνου, μέλους Δ.Σ, για δημόσιες δυσφημιστικές δηλώσεις της. Από την πλευρά της η νομική σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε μέσω ανάρτησης στα social media.
«Στημένοι διαιτητές=στημένα πρωταθλήματα» έγραψε μεταξύ άλλων.
Η ανάρτηση της Θάνου
«Παράσημο.
Και να το επαναλάβω:
Στημένοι διαιτητές=Στημένα πρωταθλήματα
(Στον συνάδελφο που συνειδητά επέλεξε να βάλει τη δική του σφραγίδα και υπογραφή αντί της ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε μια τέτοια καταγγελία, εκφράζω τη βαθιά μου συμπαράσταση)»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.