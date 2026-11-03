Ομπράντοβιτς: «Πρέπει να ελέγξουμε την επίθεσή μας, να μην αφήσουμε τη Ρεάλ να τρέξει»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στη μάχη του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ Μαδρίτης (4/11, 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) και τόνισε πως δεν θα πρέπει η ομάδα του να αφήσει τους Μαδριλένους να τρέξουν.

H Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (4/11, 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) για τη Euroleague σε μια τιτανομαχία στη Euroleague. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στον περιορισμό των λαθών, αλλά και στο γρήγορο παιχνιδι των Μαδριλένων.

«Κάθε παιχνίδι στην Euroleague είναι δύσκολο. Πρέπει να παίξουμε καλά. Η Ρεάλ παίζει γρήγορα, πρέπει να παίξουμε καλά για να σταματήσουμε το ρυθμό τους.

Πρέπει να ελέγξουμε την επίθεσή μας, να μην τους αφήσουμε να τρέξουν και να περιορίσουμε τα λάθη μας. Έχουμε μιλήσει για αυτό, πρέπει να κάνουμε τα πάντα διαφορετικά στο παιχνίδι με τη Ρεάλ.

Επίσης λένε ότι στα εντός έδρας ματς υπάρχει πίεση. Ο κόσμος μιλάει για το αποτέλεσμα. Πάντα είναι θέμα χαρακτήρα. Στο παιχνίδι με τον Άρη που παίξαμε, παίξαμε καλά και έδωσα συγχαρητήρια για την εικόνα στους παίκτες μου. Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι, πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Είχαμε πολλά λάθη στο παιχνίδι αυτό και πρέπει να διορθώσουμε αυτό τον αριθμό.

Ξέρω τα νέα για τον Καμπάτσο, αλλά στο ρόστερ τους έχουν ποιότητα να παίξουν καλά και να καλύψουν απουσίες. Ο Ρογκαβόπουλος δεν είναι σε θέση να παίξει με την ομάδα τώρα. Πάει μέρα με τη μέρα, ακόμα δεν είναι σε θέση να μας βοηθήσε», ανέφερε.