Με 13 παίκτες ταξίδεψε η αποστολή του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Ρεάλ. Εκτός οι Ματζούκας, Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης.

Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί σήμερα (03/11) για Μαδρίτη ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Ρεάλ (04/11, 21:45 LIVE από το Gazzetta) για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Λευτέρης Μαντζούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν ταξίδεψαν με την αποστολή των «πρασίνων», ενώ κανονικά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Κώστας Σλούκας.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει στη διάθεσή του, 13 παίκτες ενόψει του αγώνα κόντρα στους Ισπανούς.

Αναλυτικά οι 13 παίκτες του Παναθηναϊκού:

Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ, Άιζακ Μπόνγκα, Μπράνκου Μπάντιο, Σιλβέν Φρνασίσκο, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Μουστάφα Φαλ