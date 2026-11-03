Παναθηναϊκός: Εκτός Ρογκαβόπουλος και Μαντζούκας ενόψει Ρεάλ, οι 13 παίκτες που ταξίδεψαν
Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί σήμερα (03/11) για Μαδρίτη ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Ρεάλ (04/11, 21:45 LIVE από το Gazzetta) για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.
Οι Λευτέρης Μαντζούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν ταξίδεψαν με την αποστολή των «πρασίνων», ενώ κανονικά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Κώστας Σλούκας.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει στη διάθεσή του, 13 παίκτες ενόψει του αγώνα κόντρα στους Ισπανούς.
Αναλυτικά οι 13 παίκτες του Παναθηναϊκού:
Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ, Άιζακ Μπόνγκα, Μπράνκου Μπάντιο, Σιλβέν Φρνασίσκο, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Μουστάφα Φαλ
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