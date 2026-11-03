Απάντηση Παναθηναϊκού σε Ολυμπιακό: «Παριστάνεις τον προστάτη του μπάσκετ και καταπίνεις Τσαρούχες, Παπαπέτρους και Μαυραγάνηδες»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση της. «Τα τηλέφωνα αργούν, να ανοίξουν;», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους του πως στις 29/10 η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από τον Πειθαρχικό Δικαστή EuroLeague, ενώ επίσης έχει κινηθεί με καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Δεν άργησε να έρθει η απάντηση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία σε ανακοίνωση της τόνισε μεταξύ άλλων: «Μην ταράζεστε εκεί στην κόκκινη ΚΑΕ, που η μισή ΚΕΔ είναι στη φυλακή και όλος ο κόσμος ασχολείται με στημένους αγώνες από διαιτητές που σφύριζαν τελικούς. Τα τηλέφωνα αργούν, να ανοίξουν;»

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, που πρώτη συνεχάρη ένθερμα τον προφυλακισμένο Ευάγγελο Λιόλιο κατά την εκλογή του στην ΕΟΚ, αποθεώνοντας το έως τότε "εξαιρετικό" του έργο, αυτή η ΚΑΕ που παρενέβη κατ' επανάληψη υπέρ των ορισμών της Βασιλικής Τσαρούχα στο ΑΣΕΑΔ και υπέβαλλε μηνύσεις υπερασπιζόμενη την τιμή της διαιτήτριας που είναι σε κατ' οίκον περιορισμό, αυτή η ίδια ΚΑΕ που δεν έχει βρει μία λέξη να αρθρώσει για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ, κατέθεσε πάλι καταγγελίες ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ, διότι... δυσφημίσθηκε το... άθλημα.

Μην ταράζεστε εκεί στην κόκκινη ΚΑΕ, που η μισή ΚΕΔ είναι στη φυλακή και όλος ο κόσμος ασχολείται με στημένους αγώνες από διαιτητές που σφύριζαν τελικούς.

Εσείς με την εκκωφαντική σας σιωπή φωνάζετε και δείχνετε σε όλους πώς γίνεται να παριστάνεις τον προστάτη του μπάσκετ, επιχειρώντας μάταια να εξουθενώσεις φυσικά πρόσωπα με αστείες κατηγορίες, την ίδια ώρα που καταπίνεις Τσαρούχες, Παπαπέτρους, Μαυραγάνηδες και... καρτουνάκια με χυδαίο περιεχόμενο.

Τα τηλέφωνα αργούν, να ανοίξουν;