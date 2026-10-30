EuroLeague: Με επτά ματς κλείνει η αυλαία της 9ης αγωνιστικής
Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας (30/10), η Ντουμπάι BC υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ, (18:00).
Στις 19:30 ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη «μάχη» κόντρα στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη (LIVE από το Gazzetta), ενώ μισή αργότερα η Ζάλγκιρις φιλοξενεί την Παρτίζαν (20:00).
Η Βιλερμπάν υποδέχεται στη Γαλλία την Μπασκόνια (21:00), ενώ ένα τέταρτο αργότερα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο (21:15, LIVE από το Gazzetta).
Η 9η αγωνιστική ολοκληρώνεται με δύο αναμετρήσεις την ίδια ώρα ώρα, με τη Βίρτους να φιλοξενεί την Μπεσίκτας και την Μπαρτεσλόνα τη Βαλένθια (21:30).
Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων:
- 18:00: Ντουμπάι BC - Χάποελ Τελ Αβίβ (NovaSports 5)
- 19:30: Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός (NovaSports 4)
- 20:00: Ζάλγκιρις - Παρτίζαν (NovaSports 6)
- 21:00: Βιλερπάν - Μπασκόνια (NovaSports Start)
- 21:15: Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο (NovaSports Prime)
- 21:30: Βίρτους Μπολόνια - Μπεσίκτας (NovaSports 2)
- 21:30: Μπαρτσελόνα - Βαλένθια (NovaSports 5)
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