Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των επτά σημερινών (30/10) αναμετρήσεων για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας (30/10), η Ντουμπάι BC υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ, (18:00).

Στις 19:30 ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη «μάχη» κόντρα στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη (LIVE από το Gazzetta), ενώ μισή αργότερα η Ζάλγκιρις φιλοξενεί την Παρτίζαν (20:00).

Η Βιλερμπάν υποδέχεται στη Γαλλία την Μπασκόνια (21:00), ενώ ένα τέταρτο αργότερα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο (21:15, LIVE από το Gazzetta).

Η 9η αγωνιστική ολοκληρώνεται με δύο αναμετρήσεις την ίδια ώρα ώρα, με τη Βίρτους να φιλοξενεί την Μπεσίκτας και την Μπαρτεσλόνα τη Βαλένθια (21:30).

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων: