Παρά τις τάσεις αυτοχειρίας, η Ζάλγκιρις επικράτησε (87-80) της Παρτίζαν στο Κάουνας σ' ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος παρότι οι Λιθουανοί είχαν ξεφύγει με +16.

Όταν νομίζεις ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει από τις αρχές της τελευταίας περιόδου, είναι εξαιρετικά πιθανό να την πατήσεις και η Ζάλγκιρις πλησίασε αυτό το όριο. Από το 75-59 (32') κι έπειτα δεν πέτυχε καλάθι για 7:30 αγωνιστικά λεπτά, σκόραρε μόνο με βολές και η Παρτίζαν λίγο έλειψε να πετύχει μια εντυπωσιακή ανατροπή. Ωστόσο, είδε την περιφέρειά της να μην εκτελεί σωστά κι έτσι δεν μετουσίωσε την προσπάθειά της. Γιόνας Βαλαντσιούνας, Κάρσεν Έντουαρντς και Αζουόλας Τουμπέλις ήταν οι κορυφαίοι για τους νικητές.

Ο αγώνας

Ο ξέφρενος ρυθμός στο πρώτο μισό της περιόδου λειτούργησε υπέρ της Ζάλγκιρις (16-6, 5’) λόγω της ευστοχίας της από μακρινή απόσταση (4/9) αλλά και της βιασύνης της Παρτίζαν. Αυτό άλλαξαν οι φιλοξενούμενοι στο δεύτερο μισό του δεκαλέπτου, παρόντος του Βιλντόζα, βελτιώνοντας και τη σχέση τους με το αντίπαλο καλάθι (27-21, 10’) και παίζοντας καλύτερη άμυνα.

Το παιχνίδι «έκλεισε» απότομα στη δεύτερη περίοδο (34-32, 16’). Η Ζαλγκίρις – προσπάθησε να δημιουργήσει με βάση το post παιχνίδι του Βαλντσιούνας – αλλά τα σουτ δεν μπήκαν καθώς η Παρτίζαν συνέχισε να σουτάρει απελπιστικά έξω από τη γραμμή (1/10) και είχε ως μοναδικό αξιόπιστη λύση τον Λούκας Βιλντόζα. Το +4 (44-40) στο τέλος του ημιχρόνου προήλθε από την ευστοχία της Ζαλγκίρις από τη γραμμή των βολών.

Η Ζάλγκιρις πάτησε σε διαφορά δέκα πόντων (53-43) έπειτα από δύο λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο αλλά της έλειψε η συνέπεια στην επίθεση καθώς η Παρτίζαν ήταν δυσλειτουργική και προσπάθησε να σκοράρει μέσα από ατομικές ενέργειες (62-51, 26').Η διαφορά έφτασε έως το +15 μετά τα εντυπωσιακά καρφώματα του Εχιόγκου.

Μια μαγική ντρίμπλα του Βιλντόζα - πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μπουτκέβιτσους - ήταν ό,τι καλύτερο συνέβη στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου (75-59, 32'). Στη Ζάλγκιρις μάλλον πίστεψαν ότι όλα είχαν τελειώσει και το επιμέρους σκορ της Παρτίζαν ήταν 2-14 (77-73, 36') καθώς οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να βάλουν καλάθι. Για την ακρίβεια συμπλήρωσαν 7:30 αγωνιστικά λεπτά χωρίς καλάθι αλλά έβαλαν τις βολές και πήραν το παιχνίδι.



ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… απέκτησε μαξιλαράκι ασφαλείας (+16) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου καθώς επίσης γιατί έβαλε όλες τις κρίσιμες βολές.

MVP… ο Γιόνας Βαλαντσιούνας. Πάνω στο παιχνίδι του Λιθουανού σέντερ βασίστηκε η Ζάλγκιρις.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… ο Κάρσεν Έντουαρντς και ο Τουμπέλις. Ο τελευταίος έκανε την τάπα του αγώνα αποτρέποντας την ισοφάριση για την Παρτίζαν στα τελευταία δύο λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τανάσκοβιτς έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Ομοίως και ο Λούκα Βιλντόζα.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… ο Κάρλικ Τζόουνς δεν μπορούσε να βάλει καλάθι. Εξαιρετικά μέτριοι οι Ριβς, Στίβενς.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… μάλλον τα 7:30 αγωνιστικά λεπτά χωρίς καλάθι για τη Ζάλγκιρις στην τελευταία περίοδο τα οποία δεν της κόστισαν γιατί ήταν αποτελεσματική (25/30) από τη γραμμή των βολών.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 44-40, 69-57, 87-80

Zalgiris Kaunas # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT Rebounds AST STL TO BLK Fouls PIR +/- M/A % M/A % M/A % O D T F A C D 0 S. Brown 14:02 9 3/4 75.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 2 3 5 1 1 0 0 0 1 1 13 4 2 K. Akobundu-Ehiogu 09:19 6 2/3 66.7% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 2 1 3 0 0 2 1 1 3 1 6 2 3 C. Edwards * 23:11 17 2/6 33.3% 2/6 33.3% 7/8 87.5% 0 1 1 4 0 3 0 0 2 5 15 0 7 S. Lee * 24:29 4 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 3 0 1 0 1 0 0 7 3 10 A. Tubelis * 18:10 11 1/1 100.0% 3/5 60.0% 0/0 0.0% 0 6 6 0 1 0 2 0 3 0 18 10 12 M. Lo 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 D. Sleva 15:48 3 0/2 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 4 1 17 J. Valanciunas * 28:37 16 5/7 71.4% 0/0 0.0% 6/8 75.0% 0 8 8 0 1 0 0 0 4 6 25 13 34 K. Evans 15:52 6 1/2 50.0% 0/1 0.0% 4/4 100.0% 1 1 2 6 0 2 0 0 1 4 13 24 40 M. Grigonis 14:20 4 1/1 100.0% 0/4 0.0% 2/2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 2 4 51 A. Butkevicius * 28:06 7 2/2 100.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 7 7 92 E. Ulanovas 08:06 4 0/0 0.0% 0/1 0.0% 4/6 66.7% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 5 3 10 Team / Total 200:00 87 19/32 59.4% 8/26 30.8% 25/30 83.3% 3 30 39 16 4 10 3 2 20 26 107 - Head coach: Tomas Masiulis