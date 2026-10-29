Ενθουσιασμένος για την επιστροφή του στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague με τη φανέλα της Ζάλγκιρις δήλωσε ο Κίναν Έβανς.

Ο Κίναν Έβανς άφησε πίσω του τις δύσκολες περιόδους με τους συνεχόμενους σοβαρούς τραυματισμούς και επέστρεψε στην EuroLeague με τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας, στη νίκη με 91-74 επί της Βίρτους Μπολόνια εκτός έδρας, καταγράφοντας 4 πόντους (1/5 δίποντα, 2/4 βολές), 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Μετά το παιχνίδι (28/10), δήλωσε πως η επιστροφή του στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα, τονίζοντας παράλληλα ότι θέλει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, ιδιαίτερα στην άμυνα.

«Είναι υπέροχο που επέστρεψα, ολοκλήρωσα το παιχνίδι και συνέβαλα στη νίκη», δήλωσε ο Έβανς μετά την αναμέτρηση. «Το συναίσθημα είναι απίστευτο. Ήταν ένα δύσκολο ματς. Χτίσαμε μια διαφορά στη δεύτερη περίοδο και στη συνέχεια παραμείναμε συγκεντρωμένοι, χωρίς να τους επιτρέψουμε να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης».

Στο πρώτο του παιχνίδι στη EuroLeague με τη Ζάλγκιρις, ο Αμερικανός γκαρντ που ξεκίνησε τη σεζόν ως δανεικός στους Λόντον Λάιονς ανέλαβε ήδη έναν σημαντικό ρόλο. Όπως εξήγησε, βασική του αποστολή ήταν να οργανώσει την επίθεση και να φροντίσει ώστε η μπάλα να φτάνει στα σωστά σημεία.

«Να βάζω τους συμπαίκτες μου στις σωστές θέσεις και να ηρεμώ τα πράγματα όταν κάποιος κάνει ένα λάθος», ανέφερε, περιγράφοντας τον ρόλο του στην επιστροφή του στη λιθουανική ομάδα, ενώ προσέθεσε: «Ήθελα απλώς να βοηθήσω όλους να βρουν τον ρυθμό τους, να κυκλοφορούμε την μπάλα και να δίνουμε ενέργεια».

«Παντού», ήταν η απάντηση του Έβανς όταν ρωτήθηκε σε ποιον τομέα θα ήθελε να βελτιωθεί περισσότερο στα επόμενα παιχνίδια: «Θέλω να γνωρίσω καλύτερα τους συμπαίκτες μου και να καταλάβω ποια συστήματα λειτουργούν καλύτερα για τον καθένα. Αλλά, περισσότερο απ' όλα, θέλω να συνεισφέρω αμυντικά. Ελπίζω να μπορέσω να παίξω ακόμη καλύτερα σε αυτόν τον τομέα».