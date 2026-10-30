Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους της 2ης μέρας για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Με τις γνωστές απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (21:15 LIVE από το Gazzetta).

Συγκεκριμένα εκτός είναι οι Γιαν Μοντέρο και Εβάν Φουρνιέ, ενώ αναμένεται να επιστρέψει στη δράση ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Για τους Ιταλούς αμφίβολος είναι ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος προπονήθηκε χθες (29/10) και θα κριθεί τελευταία στιγμή αν θα αγωνιστεί.

Όσον αφορά το ματς του Παναθηναϊκού στην πόλη (19:30 LIVE από το Gazzetta), για τους «πράσινους» εκτός είναι οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος, ενώ η Εφές δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Κορντινιέ, Τζέιμς και Ντοζίερ.

Η Ντουμπάι θα παίξει με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ωστόσο δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Άντερσον και τον Τζαϊτέ, ενώ αμφίβολος είναι ο Πρέπελιτς. Για την ομάδα του Ιτούδη, δεν υπολογίζεται ο Ένις.

Στο ματς της Ζάλγκιρις κόντρα στην Παρτίζαν, για τους γηπεδούχους θα απουσιάσει ο Γκος, ενώ για τους Σέρβους εκτός είναι ο Τζεκίρι. Στο Βιλερμπάν - Μπασκόνια, εκτός είναι οι Ντουάρτε και Σεντεκέρσκις, ενώ στην αναμέτρηση της Βίρτους Μπολόνια κόντρα στην Μπεσίκτας δεν θα παίξουν οι Μπαλντάσο, Νότσον, Γουόκερ και Κόρκκμαζ.

Στο ματς που κλείνει την αυλαία της αγωνιστικής, μεταξύ της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Βαλένθια, δεν θα αγωνιστούν οι Πάρα, Μπριθουέλα και Μίροτιτς.