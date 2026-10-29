Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπεσίκτας. Τα Pick and Roll του Μίλερ-ΜακΙντάιρ με τους Τζόουνς και Χολ, η πεντάδα-έκπληξη που έκανε την διαφορά και οι Γουόρντ, Πλώτας.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε - παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες του (Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοβ) - να περάσει από την Τουρκία και να λυγίσει με 81-73 την Μπεσίκτας, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 6-2 στην EuroLeague.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη των Πειραιωτών.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ έδωσε το σύνθημα

Παίζοντας χωρίς τους τρεις καλύτερους περιφερειακούς του στο on ball παιχνίδι, ο Ολυμπιακός κλήθηκε να αλλάξει. Βασικά, κλήθηκε να επιστρέψει στις… εργοστασιακές του ρυθμίσεις, μοιράζοντας το παιχνίδι σε πολλούς παίκτες. Αυτό αποτυπώνεται στις 26 ασίστ για 11 λάθη που έκαναν οι “ερυθρόλευκοι”. Ο κόουτς Μπαρτζώκας προσαρμόστηκε στους παίκτες που είχε στην διάθεσή του, αλλά και στον αντίπαλο.

Σύμφωνα με το Hudl Instat, η Μπεσίκτας είναι μίας από τις χειρότερες ομάδες στην EuroLeague στην άμυνα στο Pick and Roll όταν την προσπάθεια παίρνει ο αντίπαλος ψηλός. Η άμυνα “High Flat” που επιλέγει - με τον ψηλό να μένει λίγο πιο πίσω στο σκριν - ανοίγει διαδρόμους στους αντίπαλος ψηλούς για να ρολάρουν. Ένας καλός χειριστής - όπως ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ - μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό. Και αυτό έγινε.

Ο Ολυμπιακός χτύπησε την Μπεσίκτας στο Pick and Roll. Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ τελειωσε το ματς με 9 πόντους και 7 ασιστ - που έδωσαν άλλους 14 πόντους στον Ολυμπιακό. Ο πρώτος που ευνοήθηκε από αυτό ήταν ο Ντόντα Χολ, που τελείωσε το ματς με 14 πόντους με 6/7 δίποντα, 2/2 βολές και 5 ριμπάουντ σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Ο Αμερικανός μπήκε από νωρίς στο πνεύμα του αγώνα, βρήκε ρυθμό. Ο λόγος ήταν φάσεις όπως αυτή:

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ παίρνει σκριν από τον Χολ. Ο Ζίζιτς μένει πιο πίσω. Ο Βεζένκοβ - που είναι στην γωνία - ανεβαίνει ψηλά, για να αποτρέψει πιθανή βοήθεια.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ βρίσκει χώρο και κάνει λόμπα στον Χολ, που κόβει στην άδεια ρακέτα της Μπεσίκτας.

Ο Χολ καρφώνει την μπάλα.

Μετά τον Χολ, την σκυτάλη πήρε ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο έτερος Αμερικανός σέντερ είχε 15 πόντους με 7/9 δίποντα, 1/1 βολή και 4 ριμπάουντ σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Ο Τζόουνς ακολούθησε την… πεπατημένη του Χολ. Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μπόρεσε να βάλει και αυτόν στο ματς, με φάσεις όπως αυτή:



Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ παίρνει σκριν από τον Χολ, ενώ η ρακέτα της Μπεσίκτας είναι άδεια.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ κάνει drive και με τον Γκέιμπριελ να κλείνει πάνω του πασάρει στον Τζόουνς.

Ο Τζόουνς καρφώνει την μπάλα.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε με υπομονή, χτύπησε τις αδυναμίες της Μπεσίκτας. Στο τέλος, βέβαια, την διαφορά έκανε η άμυνά του.

Η πεντάδα-έκπληξη που κλείδωσε το ματς

Το παιχνίδι ήταν σκληρό. Η Μπεσίκτας ήταν μέσα στο ματς. Τότε ήταν που πάρθηκε η απόφαση στην 4η περίοδο να βρεθεί στο παρκέ μία πεντάδα που δεν είχε παρατάξει φέτος η ομάδα του Πειραιά στο παρκέ. Ήταν μία πεντάδα που έμελλε να καθαρίσει το παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός έριξε πρακτικά στο παρκέ έναν πενταδάτο (Γουόρντ) και τέσσερις παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο. Ήταν ξεκάθαρο ότι πόνταρε στην ενέργεια που μπορούσαν να βγάλουν οι συγκεκριμένοι παίκτες. Πήγε στην άμυνα με αλλαγές. Ο Εντζάι έβγαλε σπουδαίες άμυνες στο ένας εναντίον ενός. Το υποτιμημένο κομμάτι αυτής της πεντάδας, όμως, ήταν ότι ο Νίκος Πλώτας έβγαλε άμυνες στο Post.

Ο διεθνής γκαρντ έκανε το ντεμπούτο του στην EuroLeague και είχε 0 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 11 λεπτά συμμετοχής. Σύμφωνα με το Hudl Instat, όμως, με αυτόν στο παρκέ ο Ολυμπιακός δεχόταν μόλις 0.67 πόντους ανά κατοχή. Ο Πλώτας είναι ένας από τους πιο αθλητικούς Έλληνες γκαρντ, αλλά και δυναμικούς αμυντικούς πάνω στην μπάλα. Όλα αυτά φάνηκαν από τον τρόπο που κυνηγούσε τον ΝτεΤζούλιους στην άμυνα, αλλά και το πώς έβαζε το κορμί του στις αλλαγές.

Κλείνοντας, πάντως, θα ήταν άδικο να μην γίνει ξεχωριστή αναφορά στον Τάισον Γουόρντ. Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ,5 ασίστ - που έδωσαν άλλους 11 πόντους στον Ολυμπιακό - και +15 στο σύστημα +/- σε 30 λεπτά συμμετοχής. Σύμφωνα με το Hudl Instat, ο Ολυμπιακός παρέταξε 12 διαφορετικές πεντάδες κόντρα στην Μπεσίκτας. Μόνο 3 είχαν θετικό πρόσημο. Ο μοναδικός παίκτης που βρισκόταν και στις 3 πεντάδες ήταν ο Γουόρντ. Αυτό δεν ήταν τυχαίο.

Χτίζει αυτοπεποίθηση

Ο Ολυμπιακός πήρε ακόμα μία εκτός έδρας νίκη. Μία νίκη που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία λόγω των απουσιών του, που είχε ως αποτέλεσμα να βγουν άλλοι παίκτες μπροστά. Οι “ερυθρόλευκοι” είχαν πολλά κέρδη από το ματς. Το μεγαλύτερο όλων όμως είναι ότι βλέπουν τους ρολίστες τους να χτίζουν αυτοπεποίθηση.

Σε μία βραδιά που έλειπαν πολλά από τα πρώτα βιολιά της ομάδας, ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα. Έπαιξε σκληρή άμυνα, στόχευσε τις αδυναμίες της αντιπάλου του, έβγαλε νέους πρωταγωνιστές. Οι “ερυθρόλευκοι” έχουν ρεκόρ 6-2, μετρώντας 5 εκτός έδρας νίκες. Οι δύο ήττες τους ήρθαν στο τελευταίο σουτ. Βρίσκονται σε καλό δρόμο. Και με την επιστροφή των τραυματιών θα είναι ακόμα καλύτεροι.