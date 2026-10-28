Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 81-73 της Μπεσίκτας στην Τουρκία, με τον Νίκο Πλώτα να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στη EuroLeague και να δείχνει πως μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζε, πέρασε από την έδρα της Μπεσίκτας (81-73), επιστρέφοντας στις νίκες για να ανέβει στο 6-2 της βαθμολογίας.

Αυτό που ξεχώρισε, ωστόσο, στην αναμέτρηση είναι το ντεμπούτο του Νίκου Πλώτα στη EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού . Ο 22χρονος γκαρντ κλήθηκε να βοηθήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα λόγω της ταυτόχρονης απουσίας του Γιαν Μοντέρο και Εβάν Φουρνιέ εξαιτίας τραυματισμού, αλλα και του τιμωρημένου Τάιλερ Ντόρσεϊ αποδεικνύοντας ότι είναι παίκτης Μπαρτζώκα.

Πρώτη φορά μπήκε στο 13:58, ενώ συνολικά αγωνίστηκε 11:21 λεπτά με τα περισσότερα από αυτά στο τελευταίο κρίσιμο δεκάλεπτο δείχνοντας πώς έχει αρχίσει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Μπορεί να μην σκόραρε, αλλά μάζεψε ένα ριμπάουντ κι έκανε κι ένα κλέψιμο παίζοντας τρομερή άμυνα και διαβάζοντας εξαιρετικά το παιχνίδι. Παράλληλα, η δουλειά του επικεντρώθηκε στο μαρκάρισμα του έμπειρου Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος ήταν ο μοναδικός παίκτης των Τούρκων που τελείωσε το ματς με αρνητικό PIR.