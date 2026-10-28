Είναι πρωταθλητής Ευρώπης για κάποιον λόγο! Ο Ολυμπιακός των... χιλίων προβλημάτων πέρασε από την έδρα της Μπεσίκτας (81-73), επιστρέφοντας στις νίκες και ανεβαίνοντας στο 6-2. Κορυφαίοι οι Βεζένκοβ, Χολ, Τζόουνς, ευρωπαϊκό ντεμπούτο και 11' συμμετοχής ο Πλώτας!

Ο Ολυμπιακός των σημαντικών απουσιών, έδειξε την ποιότητά του στην Κωνσταντινούπολη. Φιλοξενήθηκε από την Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και πήρε μία σπουδαία νίκη με 81-73, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Μεγάλη εμφάνιση από τους Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, οι οποίοι ήταν μπροστάρηδες σε αυτό το πολύ σημαντικό διπλό στην Τουρκία.

Μπεσίκτας - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Νόουελ είχε πετύχει τους πρώτους έξι πόντους του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με τον καλύτερο τρόπο. Με τρομερό σερί 15-0 από το 08:23 (Γουόρντ) μέχρι το 05:27 (Χολ), οι Πειραιώτες είχαν πάρει το προβάδισμα με 15-6. Ο Μπίρσεν είχε μειώσει με τρίποντο, με τον Παπανικολάου να σκοράρει με τον ίδιο τρόπο για το 18-9 στο 04:44. Ο Βεζένκοβ με τρίποντο είχε κάνει το 25-16 (+9) στο 02:39, με την Μπεσίκτας να μειώνει σε 23-25 με σερί 7-0, το οποίο ήταν και τελικό σκορ πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Γουίλμπεκιν είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Τζόσεφ να απαντάει με δύο βολές για το 27-25. Με τρίποντο του Μπίρσεν στο 07:20, οι Τούρκοι είχαν περάσει μπροστά στο σκορ (28-27). Οι Τζόουνς (δίποντο) και Εντζάι (τρίποντο), είχαν δώσει ξανά προβάδισμα στον Ολυμπιακό (32-28) στο 05:17. Η Μπεσίκτας με τρία διαδοχικά δίποντα είχε κάνει το 34-32 στο 03:25, ωστόσο με επιμέρους σκορ 10-2 από το 03:02 (Τζόουνς) μέχρι το 00:01 (ξανά Τζόουνς), οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 42-36.

Ο Γουίλμπεκιν είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου με τρίποντο, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με ένα εξαιρετικό σερί 8-0 από το 08:29 (Χολ) μέχρι το 06:32 (Βεζένκοβ) για την πρώτη διψήφια διαφορά (50-39). Με επιμέρους σκορ 10-4 από το 04:46 (Μπράουν) μέχρι το 02:13 (Μόργκαν), οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει σε 53-58. Ο Βεζένκοβ είχε κάνει το 61-53 με τρίποντο, ωστόσο η Μπεσίκτας είχε μειώσει σε 58-61, το οποίο ήταν τελικό σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο.

Ο Μόργκαν είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Γουόρντ να απαντάει με τρίποντο για το 64-60 στο 08:58. Με έναν πόντο του Ντε Τζούλιους και τέσσερις του Νόουελ, η Μπεσίκτας είχε περάσει μπροστά στο σκορ με 68-66 στο 05:54. Με ένα άψογο σερί 10-0 από το 05:42 (Εντζάι) μέχρι το 02:33 (Γουόρντ), ο Ολυμπιακός είχε πάρει διαφορά 10 πόντων (78-68). Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν διαχειριστεί άριστα τη διαφορά τους και φτάσανε στη μεγάλη νίκη με 81-73.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 36-42, 58-61, 73-81

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή του στους ψηλούς και έπαιξε πολύ καλή άμυνα σε κομβικά σημεία του αγώνα.

MVP O… Ντόντα Χολ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός με 14 πόντους (2/2 βολές, 6/7 δίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ σε 20 λεπτά.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος έκανε την κορυφαία του φετινή εμφάνιση με 15 πόντους (1/1 βολές, 7/9 δίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20 λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Καλός ο Μετετσάν Μπίρσεν με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 λάθος σε 25 λεπτά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος είχε 4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 24 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Εξαιρετικός αριθμός ασίστ από τον Ολυμπιακό, που είχε 26.

Τα ομαδικά στατιστικά:

Besiktas Istanbul 2PT FG 3PT FG FT REB BLK FOULS Head coach: Dusan Alimpijevic MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO PF F A C D PIR +/- # Players 5 D. Dejulius 27:59 12 3/4 75.0% 1/2 50.0% 3/4 75.0% 0 1 1 3 0 2 2 0 0 2 7 16 6 B. Ugurlu 12:01 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 C. Morgan * 25:48 11 3/4 75.0% 1/4 25.0% 2/2 100.0% 1 3 4 2 0 0 2 0 0 2 1 12 10 Y. Aksu 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 M. Birsen 24:47 10 2/4 50.0% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 1 3 4 4 0 1 3 0 0 3 0 11 12 S. Wilbekin 17:48 5 1/3 33.3% 1/5 20.0% 0/1 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 5 20 E. Omoruyi * 18:17 7 2/6 33.3% 0/2 0.0% 3/3 100.0% 1 1 2 4 2 3 2 0 1 2 2 10 21 A. Brown * 24:31 9 0/1 0.0% 3/6 50.0% 0/0 0.0% 1 6 7 0 0 0 2 0 0 2 0 11 24 J. Nowell * 25:12 15 2/4 50.0% 3/7 42.9% 2/2 100.0% 1 1 2 3 1 3 3 1 1 3 2 2 32 W. Gabriel 14:01 4 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 1 1 1 5 0 0 5 1 3 41 A. Zizic * 09:36 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/2 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 Team 2 3 5 0 0 2 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 73 15/29 51.7% 11/30 36.7% 10/14 71.4% 9 20 29 19 6 15 20 1 3 18 0 71