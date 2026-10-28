Ο Ολυμπιακός των σημαντικών απουσιών, έδειξε την ποιότητά του στην Κωνσταντινούπολη. Φιλοξενήθηκε από την Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και πήρε μία σπουδαία νίκη με 81-73, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη εμφάνιση από τους Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, οι οποίοι ήταν μπροστάρηδες σε αυτό το πολύ σημαντικό διπλό στην Τουρκία.
Μπεσίκτας - Ολυμπιακός: Το ματς
Ο Νόουελ είχε πετύχει τους πρώτους έξι πόντους του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με τον καλύτερο τρόπο. Με τρομερό σερί 15-0 από το 08:23 (Γουόρντ) μέχρι το 05:27 (Χολ), οι Πειραιώτες είχαν πάρει το προβάδισμα με 15-6. Ο Μπίρσεν είχε μειώσει με τρίποντο, με τον Παπανικολάου να σκοράρει με τον ίδιο τρόπο για το 18-9 στο 04:44. Ο Βεζένκοβ με τρίποντο είχε κάνει το 25-16 (+9) στο 02:39, με την Μπεσίκτας να μειώνει σε 23-25 με σερί 7-0, το οποίο ήταν και τελικό σκορ πρώτου δεκαλέπτου.
Ο Γουίλμπεκιν είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Τζόσεφ να απαντάει με δύο βολές για το 27-25. Με τρίποντο του Μπίρσεν στο 07:20, οι Τούρκοι είχαν περάσει μπροστά στο σκορ (28-27). Οι Τζόουνς (δίποντο) και Εντζάι (τρίποντο), είχαν δώσει ξανά προβάδισμα στον Ολυμπιακό (32-28) στο 05:17. Η Μπεσίκτας με τρία διαδοχικά δίποντα είχε κάνει το 34-32 στο 03:25, ωστόσο με επιμέρους σκορ 10-2 από το 03:02 (Τζόουνς) μέχρι το 00:01 (ξανά Τζόουνς), οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 42-36.
Ο Γουίλμπεκιν είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου με τρίποντο, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με ένα εξαιρετικό σερί 8-0 από το 08:29 (Χολ) μέχρι το 06:32 (Βεζένκοβ) για την πρώτη διψήφια διαφορά (50-39). Με επιμέρους σκορ 10-4 από το 04:46 (Μπράουν) μέχρι το 02:13 (Μόργκαν), οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει σε 53-58. Ο Βεζένκοβ είχε κάνει το 61-53 με τρίποντο, ωστόσο η Μπεσίκτας είχε μειώσει σε 58-61, το οποίο ήταν τελικό σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο.
Ο Μόργκαν είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Γουόρντ να απαντάει με τρίποντο για το 64-60 στο 08:58. Με έναν πόντο του Ντε Τζούλιους και τέσσερις του Νόουελ, η Μπεσίκτας είχε περάσει μπροστά στο σκορ με 68-66 στο 05:54. Με ένα άψογο σερί 10-0 από το 05:42 (Εντζάι) μέχρι το 02:33 (Γουόρντ), ο Ολυμπιακός είχε πάρει διαφορά 10 πόντων (78-68). Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν διαχειριστεί άριστα τη διαφορά τους και φτάσανε στη μεγάλη νίκη με 81-73.
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 36-42, 58-61, 73-81
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή του στους ψηλούς και έπαιξε πολύ καλή άμυνα σε κομβικά σημεία του αγώνα.
MVP O… Ντόντα Χολ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός με 14 πόντους (2/2 βολές, 6/7 δίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ σε 20 λεπτά.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος έκανε την κορυφαία του φετινή εμφάνιση με 15 πόντους (1/1 βολές, 7/9 δίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20 λεπτά.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Καλός ο Μετετσάν Μπίρσεν με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 λάθος σε 25 λεπτά.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος είχε 4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 24 λεπτά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Εξαιρετικός αριθμός ασίστ από τον Ολυμπιακό, που είχε 26.
Τα ομαδικά στατιστικά:
|Besiktas Istanbul
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|BLK
|FOULS
|Head coach: Dusan Alimpijevic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|PF
|F
|A
|C
|D
|PIR
|+/-
|#
|Players
|5
|D. Dejulius
|27:59
|12
|3/4
|75.0%
|1/2
|50.0%
|3/4
|75.0%
|0
|1
|1
|3
|0
|2
|2
|0
|0
|2
|7
|16
|6
|B. Ugurlu
|12:01
|0
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|C. Morgan *
|25:48
|11
|3/4
|75.0%
|1/4
|25.0%
|2/2
|100.0%
|1
|3
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|12
|10
|Y. Aksu
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|M. Birsen
|24:47
|10
|2/4
|50.0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|4
|0
|1
|3
|0
|0
|3
|0
|11
|12
|S. Wilbekin
|17:48
|5
|1/3
|33.3%
|1/5
|20.0%
|0/1
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|4
|5
|20
|E. Omoruyi *
|18:17
|7
|2/6
|33.3%
|0/2
|0.0%
|3/3
|100.0%
|1
|1
|2
|4
|2
|3
|2
|0
|1
|2
|2
|10
|21
|A. Brown *
|24:31
|9
|0/1
|0.0%
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|6
|7
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|11
|24
|J. Nowell *
|25:12
|15
|2/4
|50.0%
|3/7
|42.9%
|2/2
|100.0%
|1
|1
|2
|3
|1
|3
|3
|1
|1
|3
|2
|2
|32
|W. Gabriel
|14:01
|4
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|5
|0
|0
|5
|1
|3
|41
|A. Zizic *
|09:36
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|Team
|2
|3
|5
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|73
|15/29
|51.7%
|11/30
|36.7%
|10/14
|71.4%
|9
|20
|29
|19
|6
|15
|20
|1
|3
|18
|0
|71
|Olympiacos Piraeus
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|BLK
|Fouls
|Head coach: Georgios Bartzokas
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|PF
|F
|A
|C
|D
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|C. Miller-Mcintyre *
|22:30
|9
|3/5
|60.0%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|0
|4
|4
|7
|0
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|11
|3
|T. Ward *
|30:17
|13
|3/5
|60.0%
|2/5
|40.0%
|1/2
|50.0%
|1
|4
|5
|5
|2
|2
|3
|0
|0
|3
|2
|16
|9
|N. Plotas
|11:21
|0
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|3
|0
|1
|3
|1
|-4
|14
|S. Vezenkov *
|24:00
|16
|4/6
|66.7%
|2/5
|40.0%
|2/2
|100.0%
|0
|5
|5
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|19
|16
|K. Papanikolaou *
|23:24
|3
|0/2
|0.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|21
|O. Netzipoglou
|02:58
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|-2
|24
|M. Ndiaye
|21:19
|7
|1/1
|100.0%
|1/4
|25.0%
|2/5
|40.0%
|1
|0
|1
|2
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|4
|6
|29
|A. Karagiannidis
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|C. Joseph
|24:11
|4
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|4/4
|100.0%
|0
|2
|2
|4
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|9
|42
|B. Dunston
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|45
|D. Hall *
|20:00
|14
|6/7
|85.7%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|3
|2
|5
|2
|0
|0
|2
|1
|0
|2
|4
|23
|88
|T. Jones
|20:00
|15
|7/9
|77.8%
|0/0
|0.0%
|1/1
|100.0%
|2
|2
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|23
|Team
|20:00
|15
|0/0
|0/0
|0/0
|2
|1
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|TOTAL
|200:00
|81
|24/38
|63.2%
|7/21
|33.3%
|12/16
|75.0%
|9
|22
|31
|26
|6
|11
|18
|3
|1
|20
|20
|105
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