Μπεσίκτας - Ολυμπιακός 73-81: No Montero, No Fournier, No Milu... No problem!

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Είναι πρωταθλητής Ευρώπης για κάποιον λόγο! Ο Ολυμπιακός των... χιλίων προβλημάτων πέρασε από την έδρα της Μπεσίκτας (81-73), επιστρέφοντας στις νίκες και ανεβαίνοντας στο 6-2. Κορυφαίοι οι Βεζένκοβ, Χολ, Τζόουνς, ευρωπαϊκό ντεμπούτο και 11' συμμετοχής ο Πλώτας!

Ο Ολυμπιακός των σημαντικών απουσιών, έδειξε την ποιότητά του στην Κωνσταντινούπολη. Φιλοξενήθηκε από την Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και πήρε μία σπουδαία νίκη με 81-73, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Μεγάλη εμφάνιση από τους Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, οι οποίοι ήταν μπροστάρηδες σε αυτό το πολύ σημαντικό διπλό στην Τουρκία.

Μπεσίκτας - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Νόουελ είχε πετύχει τους πρώτους έξι πόντους του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με τον καλύτερο τρόπο. Με τρομερό σερί 15-0 από το 08:23 (Γουόρντ) μέχρι το 05:27 (Χολ), οι Πειραιώτες είχαν πάρει το προβάδισμα με 15-6. Ο Μπίρσεν είχε μειώσει με τρίποντο, με τον Παπανικολάου να σκοράρει με τον ίδιο τρόπο για το 18-9 στο 04:44. Ο Βεζένκοβ με τρίποντο είχε κάνει το 25-16 (+9) στο 02:39, με την Μπεσίκτας να μειώνει σε 23-25 με σερί 7-0, το οποίο ήταν και τελικό σκορ πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Γουίλμπεκιν είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Τζόσεφ να απαντάει με δύο βολές για το 27-25. Με τρίποντο του Μπίρσεν στο 07:20, οι Τούρκοι είχαν περάσει μπροστά στο σκορ (28-27). Οι Τζόουνς (δίποντο) και Εντζάι (τρίποντο), είχαν δώσει ξανά προβάδισμα στον Ολυμπιακό (32-28) στο 05:17. Η Μπεσίκτας με τρία διαδοχικά δίποντα είχε κάνει το 34-32 στο 03:25, ωστόσο με επιμέρους σκορ 10-2 από το 03:02 (Τζόουνς) μέχρι το 00:01 (ξανά Τζόουνς), οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 42-36.

 

Ο Γουίλμπεκιν είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου με τρίποντο, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με ένα εξαιρετικό σερί 8-0 από το 08:29 (Χολ) μέχρι το 06:32 (Βεζένκοβ) για την πρώτη διψήφια διαφορά (50-39). Με επιμέρους σκορ 10-4 από το 04:46 (Μπράουν) μέχρι το 02:13 (Μόργκαν), οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει σε 53-58. Ο Βεζένκοβ είχε κάνει το 61-53 με τρίποντο, ωστόσο η Μπεσίκτας είχε μειώσει σε 58-61, το οποίο ήταν τελικό σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο.

Ο Μόργκαν είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Γουόρντ να απαντάει με τρίποντο για το 64-60 στο 08:58. Με έναν πόντο του Ντε Τζούλιους και τέσσερις του Νόουελ, η Μπεσίκτας είχε περάσει μπροστά στο σκορ με 68-66 στο 05:54. Με ένα άψογο σερί 10-0 από το 05:42 (Εντζάι) μέχρι το 02:33 (Γουόρντ), ο Ολυμπιακός είχε πάρει διαφορά 10 πόντων (78-68). Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν διαχειριστεί άριστα τη διαφορά τους και φτάσανε στη μεγάλη νίκη με 81-73.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 36-42, 58-61, 73-81

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή του στους ψηλούς και έπαιξε πολύ καλή άμυνα σε κομβικά σημεία του αγώνα.
MVP O… Ντόντα Χολ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός με 14 πόντους (2/2 βολές, 6/7 δίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ σε 20 λεπτά.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος έκανε την κορυφαία του φετινή εμφάνιση με 15 πόντους (1/1 βολές, 7/9 δίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20 λεπτά.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Καλός ο Μετετσάν Μπίρσεν με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 λάθος σε 25 λεπτά.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος είχε 4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 24 λεπτά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Εξαιρετικός αριθμός ασίστ από τον Ολυμπιακό, που είχε 26.

Τα ομαδικά στατιστικά:

Besiktas Istanbul2PT FG3PT FGFTREBBLKFOULS
Head coach: Dusan AlimpijevicMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOPFFACDPIR+/-
#Players
5D. Dejulius27:59123/475.0%1/250.0%3/475.0%0113022002716
6B. Ugurlu12:0100/00.0%0/10.0%0/00.0%101101000000
9C. Morgan *25:48113/475.0%1/425.0%2/2100.0%1342002002112
10Y. Aksu00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000000
11M. Birsen24:47102/450.0%2/366.7%0/00.0%1344013003011
12S. Wilbekin17:4851/333.3%1/520.0%0/10.0%000001101145
20E. Omoruyi *18:1772/633.3%0/20.0%3/3100.0%1124232012210
21A. Brown *24:3190/10.0%3/650.0%0/00.0%1670002002011
24J. Nowell *25:12152/450.0%3/742.9%2/2100.0%112313311322
32W. Gabriel14:0142/366.7%0/00.0%0/00.0%112111500513
41A. Zizic *09:3600/00.0%0/00.0%0/20.0%011121000012
Team23500200000
TOTAL200:007315/2951.7%11/3036.7%10/1471.4%9202919615201318071
Olympiacos Piraeus2FG3FGFTREBBLKFouls
Head coach: Georgios BartzokasMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOPFFACD+/-PIR
#Players
0C. Miller-Mcintyre *22:3093/560.0%1/425.0%0/00.0%0447022002011
3T. Ward *30:17133/560.0%2/540.0%1/250.0%1455223003216
9N. Plotas11:2100/10.0%0/10.0%0/00.0%01101130131-4
14S. Vezenkov *24:00164/666.7%2/540.0%2/2100.0%0552011001319
16K. Papanikolaou *23:2430/20.0%1/250.0%0/00.0%011221100103
21O. Netzipoglou02:5800/00.0%0/00.0%0/00.0%00000020020-2
24M. Ndiaye21:1971/1100.0%1/425.0%2/540.0%101202220246
29A. Karagiannidis00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000000
34C. Joseph24:1140/20.0%0/00.0%4/4100.0%022400200239
42B. Dunston00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000000
45D. Hall *20:00146/785.7%0/00.0%2/2100.0%3252002102423
88T. Jones20:00157/977.8%0/00.0%1/1100.0%2242100000323
Team20:00150/00/00/0213002000001
TOTAL200:008124/3863.2%7/2133.3%12/1675.0%922312661118312020105

@Photo credits: eurokinissi
     

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