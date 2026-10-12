Η σχέση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την Παρτίζαν ξεπερνά τα όρια ενός προπονητή και μιας ομάδας. Την Τρίτη (13/10), η Beogradska Arena ετοιμάζεται να τον υποδεχτεί ξανά, αυτή τη φορά ως αντίπαλο, με τους οπαδούς να σχεδιάζουν μια ξεχωριστή βραδιά που θα γράψει ιστορία.

Άπαντες στο Βελιγράδι κινούνται σε ρυθμό «Ζέλικο Ομπράντοβιτς», καθώς ο κορυφαίος Σέρβος τεχνικός θα επιστρέψει στον τόπο του... εγκλήματος, αυτή τη φορά ως αντίπαλος απέναντι στην αγαπημένη του Παρτίζαν.

Ήταν καλοκαίρι του 1991, όταν ο Ομπράντοβιτς έγινε προπονητής των ασπρόμαυρων του Βελιγραδίου και κλήθηκε στα 31 του χρόνια να πάρει μια σημαντική απόφαση: είτε να συνεχίσει την καριέρα του ως παίκτης και να φορέσει το περιβραχιόνιο της εθνικής ή να αποσυρθεί αμέσως από τα παρκέ για να ξεκινήσει μια νέα διαδρομή στους πάγκους. Ο Ομπράντοβιτς επέλεξε το δεύτερο. Έβαλε τέλος στην αγωνιστική του καριέρα και ανέλαβε την Παρτίζαν, χωρίς να έχει προηγούμενη εμπειρία ως πρώτος προπονητής και κάπως έτσι ξεκίνησε να γράφεται ίσως η πιο «χρυσή» ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η σύνδεσή του Ζοτς με την Παρτίζαν είναι αφιαμφισβήτητα στενή, είναι σχέση αγάπης και πάθους. Στο Βελιγράδι τον λατρεύουν σαν θεό και εκεί σήκωσε έτσι κι αλλιώς την πρώτη του Ευρωλίγκα. Όμως, όπως σε κάθε... ερωτική σχέση, τα διαζύγια πονάνε και κάθε χωρισμός είναι δύσκολος. Πάντα η μία πλευρά πληγώνεται περισσότερο και δεν είναι έτοιμη να αποχωριστεί το άλλο της μισό.

🎤 Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν την αναχώρηση του @Paobcgr για το Βελιγράδι https://t.co/uMIriWbjGm — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 12, 2026

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει όσα όσα έλαβαν χώρα στο Βελιγράδι πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν λίγες μέρες μετά την εκτός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό (πώς τα φέρνει έτσι η ζωή!) ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε γνωστή την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εξέλιξη ήρθε με ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτισης μέσω επιστολής του ίδιου του Ζοτς προς τους φιλάθλους της ομάδας, ένω όπως ήταν ολοφάνερο υπήρξε ρήξη με τη διοίκηση.

Η αντίδραση που ακολούθησε από τον κόσμο ήταν πρωτοφανής. Στις 27 Νοεμβρίου, περίπου 10.000 οπαδοί συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» για να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει γνώμη. Παρά τις συναντήσεις με τη διοίκηση, ο προπονητής παρέμεινε στην απόφασή του, με τους οπαδούς να συνεχίζουν να διαδηλώνουν έξω από την Αρένα και να εμποδίζουν την προπόνηση της ομάδας με τον αντικαταστάτη του.

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Η επιστροφή και οι... ετοιμασίες

Η ιστορία παίζει περίεργα παιχνίδια. Το τελευταίο παιχνίδι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως προπονητής της Παρτίζαν ήταν κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens στις 25 Νοεμβρίου 2025, ενώ η επιστροφή του απέναντι στους Σέρβους φιλάθλους είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 20:30 στην Beogradska Arena, αυτη τη φορά ως προπονητής του τριφυλλιού ξανά.

Αυτή η χρονιά είναι ξεκάθαρα η χρονιά των αποφάσεων για τον Ζοτς που επέστρεψε στον Παναθηναϊκού, όπου έχτισε την απόλυτη κυριαρχία του, μετά από 14 χρόνια και τώρα θα επιστρέψει κόντρα στην ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία να γίνει αυτός που είναι.

Όπως είναι λογικό, οι Σέρβοι κινούνται γύρω από τον αστερισμό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φροντίζοντας να τον υποδεχτούν με τρόπο που θα του μείνει αξέχαστος. Παρά το γεγονός ότι, δεν είναι προγραμματισμένη συγκεκριμένη υποδοχή στο αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» του Βελιγραδίου, το γήπεδο αναμένεται να έχει ιδιαιτέρα συγκινησιακή ατμόσφαιρα.

Ο δημοσιογράφος της σέρβικης «MozzartSport», Μπόγιαν Μπρέζοβατς, φρόντισε να ενημερώσει το Gazzetta για τα δύο επικρατέστερα σενάρια γύρω από την υποδοχή του Ομπράντοβιτς. Το πρώτο αφορά φωτογραφίες του Σέρβου τεχνικού που θα μοιραστούν σε κάθε θεατή που θα δώσει το «παρών» στο γήπεδο, ώστε η εικόνα του Σέρβου τεχνικού να κυριαρχεί παντού στην Αρένα. Ουσιαστικά περίπου 18 χιλιάδες φωτογραφίες με το πρόσωπο του Ζοτς (καθώς η χωρητικότητα του γηπέδου ανέρχεται στους 18.386 θεατές) θα γεμίσουν τη Beogradska Arena. Να υπενθυμίσουμε, ότι στο πρώτο εντός έδρας ματς μετά την αποχώρησή του πέρυσι, οι φίλαθλοι της Παρτίζαν είναι προχωρήσει στην ίδια ακριβώς ενέργεια στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπάγερν για τη EuroLeague.

Το δεύτερο σενάριο που μας επικοινώνησε ο Σέρβος συνάδελφος, αφορά μία γιγαντιαία εικόνα του «Άρχοντα των δαχτυλιδιών» σε μορφή κορεό που αναμένεται να καλύψει ένα τεράστιο μέρος της κερκίδας. Είναι σαφές πώς όποια από τις δύο περιπτώσεις προτιμηθεί, αναμένεται να είναι μία βραδιά με μεγάλο συναισθηματικό υπόβαθρο.

Παράλληλα, η διοίκηση της Παρτίζαν θα προσφέρει από ένα ξεχωριστό δώρο τόσο στον Ομπράντοβιτς, όσο και στον Ίζακ Μπόνγκα που αγωνιζόταν στην ομάδα ως ένδειξη σεβασμού, ενώ όπως αναμένεται η Παρτίζαν έχει προετοιμάσει ήδη ένα αφιερωματικό βίντεο στην πορεία του Ζοτς και τη σύνδεσή του με την ομάδα του Βελιγραδίου.

Ένα είναι το μόνο σίγουρο. Το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου θα είναι σίγουρα ξεχωριστό.