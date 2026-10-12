Ομπράντοβιτς: «Να δούμε την αντίδρασή μας στο πρώτο εκτός έδρας ματς» - Τι είπε για τον κόσμο της Παρτίζαν
Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με 4 νίκες στα 4 πρώτα ματς της Euroleague. Έχει προστατεύσει την έδρα του σε όλά τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Οι πράσινοι δοκιμάζονται στην έδρα της Παρτίζαν για την 5η αγωνιστική της Euroleague (13/10, 21:30), με τον Ομπράντοβιτς να θέλει να δει την αντίδραση της ομάδας του σε αυτή τη δύσκολη εκτός έδρας αποστολή.
«Περιμένω να γίνει ένας ωραίος αγώνας μπάσκετ. Ο κόσμος της Παρτίζαν θα δείξει πως νιώθει. Παίζουν τέλεια στο ξεκίνημα της σεζόν. Πολλή ποιότητα, πολύ επιθετική άμυνα. Προσπαθήσαμε να προετοιμάσουμε τους εαυτους μας για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό παιχνίδι», είπε αρχικά.
Για το πόσο δύσκολο είναι να παίζεις σε έδρα σαν της Παρτίζαν μετά τις 4 σερί εντός έδρας νίκες. «Εγώ ξέρω και οι παίκτες το ξέρουν. Οι φίλαθλοι της Παρτιζάν προσφέρουν απίστευτη υποστήριξη στην ομάδα τους. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδρασή μας, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που αγωνιζόμαστε εκτός έδρας στη φετινή Euroleague».
Για το τι θα κρίνει το ματς: «Είναι μια ομάδα που έχει περισσότερα κλεψίματα από κάθε άλλη στη Euroleague. Επομένως, όλα ξεκινούν από την άμυνά της. Όπως είπα, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διαφορετικά σχήματα και διαθέτει πολλούς πολύ καλούς παίκτες. Μέχρι στιγμής, η ομάδα παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα».
🎤 Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν την αναχώρηση του @Paobcgr για το Βελιγράδι https://t.co/uMIriWbjGm— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 12, 2026
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