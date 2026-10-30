Το μέλλον του KPJ, παραμένει στο προσκήνιο, από τη στιγμή που έλυσε τη συνεργασία του με τους Μπακς και ο γνωστός δημοσιογράφος, Μαρκ Στάιν, μίλησε στη Σερβία γι' αυτό.

Σερβικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Sport.alo.rs», επικαλούμενο πληροφορίες του γνωστού Αμερικανού δημοσιογράφου, Μαρκ Στάιν, αναφέρεται στην επόμενη ημέρα της καριέρας του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος έχει συνδεθεί μεταγραφικά με την Παρτιζάν. Όπως προκύπτει από τις συγκεκριμένες πληροφορίες, ο Αμερικανός γκαρντ συγκεντρώνει πιθανότητες να παραμείνει στο NBA και να συνεχίσει την καριέρα του στους Ντένβερ Νάγκετς, στο πλευρό του Νίκολα Γιόκιτς. Ωστόσο, μέσα στο σχετικό ρεπορτάζ υπάρχει και μία ξεχωριστή αναφορά στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά, το δημοσίευμα αναφέρει:

«Για τρίτη φορά: Το Ντένβερ του Γιόκιτς «κλέβει» άλλον έναν στόχο της Παρτιζάν;

Το Ντένβερ βάζει στο στόχαστρο έναν ακόμη παίκτη που βρισκόταν στο ραντάρ της Παρτιζάν...

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ένας Αμερικανός γκαρντ ο οποίος —σύμφωνα με δημοσιεύματα— βρισκόταν στο ραντάρ των «ασπρόμαυρων» (Παρτιζάν), αλλά ο επόμενος σταθμός της καριέρας του ενδέχεται να είναι η ομάδα από το Κολοράντο, όπως αναφέρει ο Μαρκ Στάιν.

Τους τελευταίους μήνες, το Ντένβερ έχει βρεθεί ξανά στον δρόμο της Παρτιζάν, καθώς ο σύλλογος του Βελιγραδίου προσπαθούσε να αποκτήσει διάφορους παίκτες. Αρχικά, απέκτησαν τον φόργουορντ Καμ Γουίτμορ —ο οποίος είχε συνδεθεί έντονα με την ομάδα του Βελιγραδίου— ενώ αργότερα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, υπέγραψαν και τον Λόνι Γουόκερ.

Η σύνδεση του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με την Παρτιζάν ήταν λιγότερο έντονη σε σχέση με τις προηγούμενες περιπτώσεις. Αν και οι «ασπρόμαυροι» εξέτασαν πράγματι το ενδεχόμενο απόκτησής του, ο βασικός στόχος του Αμερικανού παίκτη ήταν να περιμένει προτάσεις από το NBA.

Ο Πόρτερ Τζούνιορ έχει αγωνιστεί ήδη στην Ευρώπη - συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ - και έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι, από τις ευρωπαϊκές ομάδες, θα επέλεγε ξανά το σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Η αποχώρησή του από το NBA ήρθε στον απόηχο ενός σοβαρού σκανδάλου που αφορούσε κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την καριέρα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πόρτερ Τζούνιορ προερχόταν από μια πολύ δυνατή σεζόν με τους Μιλγουόκι Μπακς. Είχε κατά μέσο όρο 17,4 πόντους, 7,4 ασίστ και 5,2 ριμπάουντ, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως έναν από τους βασικούς παίκτες της ομάδας από το Ουισκόνσιν».