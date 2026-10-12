Μπαρτζώκας: «Πιστεύω θα έρθει η βελτίωση της ομάδας» - Τι είπε για την ετοιμότητα του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη βελτίωση του Ολυμπιακού και στην άμυνα ενόψει Βαλένθια (13/10, 22:00, Novasports Prime).

Ο Ολυμπιακός θα ανοίξει τη διαβολοβδομάδα με την εκτός έδρας μάχη στη Βαλένθια (13/10, 22:00, Novasports Prime), με την αποστολή της ομάδας να αποτελείται από 16 παίκτες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα τρίποντα της Βαλένθια, ενώ αναφέρθηκε και στην βελτίωση της ομάδας του, αλλά και στο θέμα της ετοιμότητας ενόψει του δύσκολου ματς στην Ισπανία.

Αναλυτικά

Για την άμυνα: «Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε την πρώτη επίθεση της EuroLeague, την ομάδα που είναι πρώτη στα εύστοχα τρίποντα και έχει τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες. Όποιος είδε το Μπαρτσελόνα – Βαλένθια μπορεί να καταλάβει την ταχύτητα με την οποία παίζουν. Χρειάζεται να προσαρμοστούμε ανάλογα για να πάρουμε τη νίκη».

Για την ετοιμότητα: «Δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε. Να βελτιώνουμε την ομάδα μέσα από τη διαδικασία, δείχνοντας βίντεο, παίζοντας παιχνίδια και κάνοντας προπονήσεις. Νομίζουμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης στις συνεργασίες μας.

Είναι τόσα πολλά τα ματς και τόσο λίγες οι προπονήσεις που, δυστυχώς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε όπως θα θέλαμε. Παρ’ όλα αυτά, στόχος μας είναι να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες.

Για το αν βλέπει βελτίωση: Κάθε παίκτης έχει τις συνήθειές του, ανάλογα με τον τρόπο που έχει μάθει να παίζει, και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη.

Δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι με τον Κολοσσό ως παράδειγμα. Με την Εφές ο Ολυμπιακός ήταν αμυντικά συμπαγής και εκεί πρέπει να μείνουμε. Το τι θα δείξουμε σε κάθε παιχνίδι είναι ένα ερωτηματικό. Σήμερα είχαμε ατομική προπόνηση.

Είμαι κι εγώ περίεργος να δω, όσο κι εσείς, τη βελτίωση της ομάδας, η οποία πιστεύω ότι θα έρθει».