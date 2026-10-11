Γιαμπουσέλε: «Πρέπει να αφήσω λίγο γύρο και στους συμπαίκτες μου!»
H EuroLeague έχει πάει την επικοινωνία με τους παίκτες σε άλλο επίπεδο και πλέον στις media day των ομάδων φροντίζει να μοιράζει... content!
Σειρά είχε ο Παναθηναϊκός και συγκεκριμένα ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με τον Μπράνκου Μπάντιο που κλήθηκαν να δοκιμάσουν παραδοσιακά ελληνικά φαγητά, όπως γύρο, γεμιστά και παστίτσιο με αποτέλεσμα να ενθουσιάζονται.
Ειδικά ο γύρος πήρε εύκολα την πρωτιά στις προτιμήσεις τους.
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Still undefeated, so we had to give them a proper Greek treat! A taste of Greek culture for @yabusele28 & @brancoupapi99 🥙🍴 https://t.co/RIKV9H3Z1u— EuroLeague (@EuroLeague) October 11, 2026
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