H EuroLeague έβαλε στον κόσμο της ελληνικής γαστρονομίας τους Γκερσόν Γιαμπουσέλε και Μπράνκου Μπάντιο κι εκείνοι ενθουσιάστηκαν!

H EuroLeague έχει πάει την επικοινωνία με τους παίκτες σε άλλο επίπεδο και πλέον στις media day των ομάδων φροντίζει να μοιράζει... content!

Σειρά είχε ο Παναθηναϊκός και συγκεκριμένα ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με τον Μπράνκου Μπάντιο που κλήθηκαν να δοκιμάσουν παραδοσιακά ελληνικά φαγητά, όπως γύρο, γεμιστά και παστίτσιο με αποτέλεσμα να ενθουσιάζονται.

Ειδικά ο γύρος πήρε εύκολα την πρωτιά στις προτιμήσεις τους.

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