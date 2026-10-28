Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Πόλη

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη της Euroleague μετά και την εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη.

Παρά τα πολλά προβλήματα, οι «ερυθρόλευκοι» άλωσαν την Πόλη και επικράτησαν της Μπεσίκτας με 73-81 φτάνοντας στις έξι νίκες ύστερα από οκτώ αναμετρήσεις στην Euroleague.

Λίγο αργότερα η Χάποελ Τελ Αβίβ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Μπότεβγκραντ απέναντι στην Αναντολού Εφές, την οποία και διέλυσε με 118-88!

Η Βαθμολογία της Euroleague

Παναθηναϊκός 7-1 Βαλένθια 6-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2 Φενέρμπαχτσε 6-2 Ολυμπιακός 6-2 Ρεάλ Μαδρίτης 5-3 Ερυθρός Αστέρας 5-3 Μπαρτσελόνα 5-3 Ντουμπάι 5-3 Βίρτους Μπολόνια 4-3 Παρτίζαν 4-3 Ζάλγκιρις 3-4 Μπεσίκτας 3-5 Αναντολού Εφές 3-5 Βιλερμπάν 2-5 Παρί 2-6 Μπάγερν Μονάχου 2-6 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6 Αρμάνι Μιλάνο 1-7 Μπασκόνια 1-7

To πρόγραμμα

27/10:

Ντουμπάι BC - Παρί 93-99

Μπάγερν - Μπαρτσελόνα 84-88

Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-78

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 80-75

Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 86-78

Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 86-104

28/10:

Μπεσίκτας - Ολυμπιακός 73-81

Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές 118-88

Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00)

Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις (21:30)

Επόμενη αγωνιστική (29-30/10)

29/10

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν

21:05 Μακάμπι - Παρί

21:45 Ρεάλ - Φενέρ

30/10