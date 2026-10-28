Γιαννακόπουλος: «Ο μεγαλύτερος πολέμιος για τις κανονικές εκλογές της ΕΟΚ ήταν ο Λευτέρης Αυγενάκης»

Δείτε τα όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λίγο μετά την ανακοίνωση της ΕΟΚ ότι θα διεξαχθούν δια ζώσης οι φετινές, έκτακτες, εκλογές.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ σε σχετικό στόρι που έκανε τοποθετήθηκε αναφορικά με τις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος πολέμιος στο να γίνουν κανονικές εκλογές με τα σωστά σωματεία και διά ζώσης στις προηγούμενες εκλογές της ΕΟΚ το ξέρουμε. Επέβαλε ηλεκτρονικές λόγω της τεράστιας εμπειρίας που είχε, ο Λευτέρης Αυγενάκης. Είναι γνωστό.»

Και συνέχισε: «Για κάποιους λόγους αυτός θα χρειαστεί να πάει πιο πάνω ή και εάν δεν το πάει αυτός αναγκαστικά η υπόθεση θα πάει. Όχι πολύ πιο πάνω, αλλά πιο πάνω για να μην μπερδευόμαστε. Τότε πιο πάνω. Εκεί θέλω να δω τι θα γίνει. Γιατί έχω αρχίσει να μαθαίνω ότι έχουν βγει τα μαχαίρια. Θα πάει από εδώ ή θα πάει από εκεί. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει από εκεί και εκεί θα γελάσουμε. Θρυλικό γέλιο».