Συνεχίζει με το πόδι πατημένο στο... γκάζι ο Παναθηναϊκός της Σελέν Ερντέμ. Οι Πράσινες υπέταξαν τις Κάστορς Μπρέιν με 84-66 στο Μονπελιέ και σημείωσαν την τρίτη τους νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο EuroCup Γυναικών.
Τρομερή εμφάνιση από την Ιωάννα Κριμίλη που είχε 5/7 τρόποντα με 19 πόντους και δυο ασίστ. Πλουραλισμός στο σκοράρισμα για το «Τριφύλλι» καθώς πέραν της Ελληνίδας γκαρντ, τέσσερις ακόμη παίκτριες ήταν διψήφιες σε πόντους.
Ηγετική παρουσία από την αρχηγό, Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου που πέτυχε 13 πόντους έχοντας επίσης εξαιρετικά ποσοστά εντός παιδειάς,, στους 14 σταμάτησε η Μπετζέντι, ενώ η Κέιβ με 15 και η Πρινς με 16 πόντους, επίσης ξεχώρισαν.
Τα δεκάλεπτα: 19-17, 33-44, 52-66, 66-84
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