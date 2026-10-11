Κι στο Gazzetta για την ανατροπή της σειράς με τον Παναθηναϊκό: «Έψαξα στο Google και μου έλεγαν ότι είμαι τρελός»

Ο Μπράξτον Κι μίλησε στο Gazzetta τις επικές μάχες των Playoffs της Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό, εξηγώντας γιατί δεν έχασε ποτέ την πίστη του στην ανατροπή της σειράς, ακόμα κι όταν οι «πράσινοι» φίλαθλος τον έλεγαν... τρελό στα social media.

Οι περσινές μάχες των Playoffs της EuroLeague έχουν μείνει νωπές στη μνήμη όλων, ειδικά των φιλάθλων, όμως για τον Μπράξτον Κι αυτή η σειρά ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό με φόντο το Final Four της Αθήνα αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της καριέρας του στην Ευρώπη.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε, μιλώντας στη συνέντευξή του στο Gazzetta, γύρισε τον χρόνο πίσω στην ανατρεπτική σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο της απόφασής του να αγωνιστεί στο Game 5 με σπασμένη μύτη, αλλά και την αταλάντευτη πίστη που είχε για την ανατροπή, όταν οι «πράσινοι» οπαδοί τον έλεγαν... τρελό.

Μόνο μία ομάδα είχε καταφέρει μέχρι εκείνη τη στιγμή να επιστρέψει σε σειρά Playoffs, ενώ βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο με 0-2, η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Παρτίζαν τη σεζόν 2022-23 και ήρθε το περσινό σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ να καταρρίψει αυτή τη μοναδικότητα.

«Δουλέψαμε τόσο σκληρά όλη τη σεζόν για να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Προφανώς χάναμε με 2-0, κερδίσαμε δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα, και δυστυχώς έσπασα τη μύτη μου. Αλλά είπα στον εαυτό μου: "Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω αυτό το παιχνίδι". Έπρεπε να παίξω. Η ομάδα μου με χρειαζόταν, οι οπαδοί μας με χρειάζονταν, οι προπονητές με χρειάζονταν. Δεν γινόταν να κάτσω στον πάγκο σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι.

Κερδίσαμε, ήταν μια τρελή στιγμή για εμάς, για την ιστορία μας, για την ομάδα και το πρόγραμμά μας. Δυστυχώς στη συνέχεια δεν καταφέραμε να πάρουμε την πρόκριση, αλλά ήταν τρέλα. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη, όλα πορτοκαλί. Ήταν υπέροχο που ήμουν μέρος εκείνης της στιγμής, που πήραμε τη νίκη και το κάναμε για τους φιλάθλους και τους συμπαίκτες μου. Δεν θα άλλαζα τίποτα».

Πέρα από την κατάθεση ψυχής που έκανε ο Κι στο Game 5, είναι χαρακτηριστικό πως όταν η Βαλένθια βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο (2-0), δεν έχασε ούτε στιγμή την ελπίδα του. Μάλιστα, έψαξε να βρει αν υπήρχε ιστορικό προηγούμενο ανατροπής από τέτοιο σκορ, με το tweet που δημοσίευσε να προκαλεί κύμα αντιδράσεων.

«Όχι. Μάλιστα είχα κάνει και ένα tweet. Έψαξα στο Google αν υπήρχε κάποια ομάδα που είχε επιστρέψει ποτέ από το 2-0. Η Ρεάλ το είχε κάνει απέναντι στην Παρτιζάν. Έκανα λοιπόν το tweet. Πολλοί οπαδοί, οπαδοί του Παναθηναϊκού, μου έγραφαν σχόλια όπως "είσαι τρελός", ενώ πολλοί οπαδοί της Βαλένθια χαίρονταν που είχαμε ακόμη ελπίδα και πίστη.

Στο τέλος της ημέρας, είχαμε πίστη. Χάσαμε δύο παιχνίδια από buzzer beaters. Ο Νάιτζελ έβαλε το νικητήριο buzzer beater πάνω μου, στο Game 1 έβαλαν τρία ή τέσσερα buzzer beaters από την τρίτη περίοδο ως την τέταρτη... πολλά δύσκολα σουτ. Νομίζω ο Τσέντι Όσμαν έβαλε ένα ταμπλό-και-μέσα. Έβαλαν ορισμένα πολύ δύσκολα σουτ. Ξέραμε όμως ότι είμασταν εκεί. Κάναμε απλώς μερικές προσαρμογές στα παιχνίδια 3, 4 και 5 και πήραμε τις νίκες».