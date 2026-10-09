Δείτε τα highlights της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-74 και έκανε το 4/4 στη φετινή EuroLeague.

Κορυφαίος για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ήταν ο Ματίας Λεσόρ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 19 πόντους και 8 ριμπάουντ. Για τους Τούρκους πρώτος σκόρερ ήταν ο Κι με 13 πόντους.