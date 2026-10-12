Βιλντόζα: «Να υποδεχθούμε θερμά τον θρύλο Ομπράντοβιτς»

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε μεταξύ άλλων για την αναμέτρηση μεταξύ Παρτίζαν-Παναθηναϊκού για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Ένας παλιός γνώριμος των «πρασίνων» θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τρίτης (13/10, 21:30) στην «Belgrade Arena». Ο λόγος φυσικά για τον Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος μιλώντας στην «Meridien» αναφέρθηκε σε αυτό το παιχνίδι, κάνοντας ειδική αναφορά στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Πιστεύω ότι οι φίλαθλοι ξέρουν πώς να υποδεχθούν τον Ομπράντοβιτς. Είναι ένας θρύλος. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη. Πρέπει να τον υποδεχθούμε θερμά στην Arena, αλλά ταυτόχρονα είμαστε εκεί για να παίξουμε μπάσκετ. Ελπίζω να πάρουμε τη νίκη, παρότι ξέρουμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει ακόμα κανένα παιχνίδι. Δείχνουν σε πολύ καλή κατάσταση στο παρκέ»

Για τον ίδιο και το καλό του ξεκίνημα είπε ότι «απλώς νιώθω πολύ καλά. Όταν είμαι καλά σωματικά, μπορώ να αποδώσω και στο παρκέ. Θεωρώ ότι ο προπονητής με χρησιμοποιεί έτσι ώστε να μην μένω υπερβολικά πολύ στην πεντάδα, αλλά όταν βρίσκομαι στο παρκέ μπορώ να κάνω αυτά που ξέρω. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Με γνωρίζει πάρα πολύ καλά, έχουμε εξαιρετική επικοινωνία και σημαίνει πολλά για μένα το να έχω έναν άνθρωπο που μπορώ να εμπιστευτώ. Όπως κι εκείνος μπορεί να με εμπιστευτεί ανά πάσα στιγμή. Πιστεύω ότι βαδίζουμε στη σωστή κατεύθυνση».

Και αναφέρθηκε στην αμυντική του συνεισφορά: «Η σεζόν μόλις άρχισε. Φαίνεται ότι είχα πολλά κλεψίματα, αλλά ταυτόχρονα συχνά μένω εκτεθειμένος ακριβώς επειδή ρισκάρω για να κλέψω την μπάλα. Κάποιες φορές πρέπει να αξιολογώ καλύτερα πότε μπορώ να το κάνω και πότε όχι. Ωστόσο, κερδίσαμε τα παιχνίδια στα οποία είχα αυτά τα κλεψίματα, οπότε είναι θετικό. Ειλικρινά, νιώθω καλά σωματικά κι αυτό είναι ιδανικό και για τη ψυχολογία μου».

Όσο για τον Ζοάν Πενιαρόγια: «Εμπιστεύεται τους πάντες χωρίς δεύτερη σκέψη κι αυτό είναι καλό, ειδικά για τη χημεία της ομάδας. Έτσι μπορούμε να μοιράσουμε τον χρόνο συμμετοχής, ενώ οι παίκτες που αγωνίζονται πολύ στην Ευρωλίγκα μπορούν να πάρουν μερικές ανάσες. Είναι σημαντικό να είναι όλοι ενεργοί και δεμένοι με την ομάδα».