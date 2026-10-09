Παναθηναϊκός: Δέχτηκε για ακόμη ένα βράδυ κάτω από 80 πόντους!

Παναθηναϊκός: Δέχτηκε για ακόμη ένα βράδυ κάτω από 80 πόντους!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Παναθηναϊκός: Δέχτηκε για ακόμη ένα βράδυ κάτω από 80 πόντους!
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Η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν εξαιρετική για ακόμη ένα βράδυ, αφού ούτε η Φενέρμπαχτσε μπόρεσε να σκοράρει 80 πόντους στους «πράσινους».

Ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν από τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ήταν η άμυνα των «πρασίνων».

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός δέχτηκε 74 πόντους και για ακόμη ένα βράδυ, κράτησε την αντίπαλό του κάτω από τους 80 πόντους. Μάλιστα είναι το 4ο συνεχόμενο παιχνίδι του «τριφυλλιού» στη EuroLeague που δεν δέχεται 80 πόντους, καθώς κόντρα στη Βιλερμπάν δέχτηκε 79, κόντρα στην Παρί 72, κόντρα στη Μακάμπι 67 και κόντρα στη Φενέρμπαχτσε 74.

Είναι αξιοσημείωτη η ιδιαίτερη προσοχή που δίνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο κομμάτι της άμυνα, αφού καμία ομάδα μέχρι στιγμής δεν έχει πετύχει πάνω από 80 πόντους και είναι από τα βασικά στοιχεία που δίνουν τη νίκη στον Παναθηναϊκό.

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Αναλυτικά τα αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague:

  • Παναθηναϊκός - Παρί 91-72
  • Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 102-79
  • Παναθηναϊκός - Μακάμπι 90-67
  • Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 92-74

@Photo credits: eurokinissi
     

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