Με ρεκόρ 3-1 και 86.5 πόντους κατά μέσο όρο, η Παρτίζαν αποτελεί μια ιδιαίτερα επικίνδυνη αντίπαλο στην έδρα της για τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τρίτης (13/10) σε μια συνάντηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον που που θα κυριαρχήσει η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία των Σέρβων.

Η Παρτίζαν υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR το βράδυ της Τρίτης (13/10, 21:30) στην Belgrade Arena του Βελιγραδίου, έχοντας δείξει ως τώρα καλά δείγματα γραφής στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της Euroleague. Με τρεις νίκες και μία ήττα, η σερβική ομάδα έχει δείξει ότι διαθέτει την επιθετική ποιότητα και τις λύσεις για να ανταγωνιστεί ομάδες του κορυφαίου επιπέδου, επιδιώκοντας πλέον να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η αναμέτρηση έχει και τη δική της ιδιαίτερη διάσταση, καθώς η Παρτίζαν βρίσκεται πλέον υπό τις οδηγίες του Ζοάν Πεναρόγια, μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον Νοέμβριο του 2025, ο οποίος θα πατήσει ξανά το παρκέ και θα καθίσει στον πάγκο ως φιλοξενούμενους!

Αναμφίβολα, θα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για τον «Ζοτς» που όταν έφυγε από την ομάδα του Βελιγραδίου είχε προκληθεί μεγάλη ένταση με τον κόσμο που στήριζε την παραμονή του. Αυτά όμως πλέον είναι παρελθόν, ωστόσο, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον πως θα τον υποδεχθεί ο κόσμος.

Το 3-1 και η επιθετική ταυτότητα

Η Παρτίζαν ξεκίνησε τη φετινή Euroleague με νίκη (92-76) απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, συνέχισε με το εκτός έδρας 92-79 επί της Παρί και πήρε μια σημαντική νίκη με 86-84 απέναντι στην Μπάγερν στο Μόναχο. Η πρώτη ήττα ήρθε στη Μαδρίτη, με τη Ρεάλ να επικρατεί με 86-76.

Οι 86.5 πόντοι ανά αγώνα και οι 21.8 ασίστ αποτυπώνουν την εικόνα μιας ομάδας που διαθέτει δημιουργία, ατομικό ταλέντο και τη δυνατότητα να βρίσκει σκορ μέσα από διαφορετικές συνεργασίες. Παράλληλα, τα 11.3 κλεψίματα ανά παιχνίδι φανερώνουν την επιθετικότητα στην άμυνα πάνω στην μπάλα και τη δυνατότητα να μετατρέπει τα λάθη των αντιπάλων σε εύκολους πόντους.

Το ζήτημα για την Παρτίζαν είναι η σταθερότητα. Όταν καταφέρνει να τρέξει και να επιτεθεί πριν οργανωθεί η αντίπαλη άμυνα, γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Όταν, όμως, αναγκάζεται να παίξει απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, χρειάζεται καλύτερη εκτέλεση και μεγαλύτερη υπομονή.

Η ήττα από τη Ρεάλ ανέδειξε ακριβώς αυτό το στοιχείο για τη Σερβική ομάδα. Η δυσκολία στην περιφερειακή εκτέλεση περιόρισε τις επιθετικές επιλογές της και έδειξε ότι η αποτελεσματικότητά της μπορεί να επηρεαστεί όταν δεν βρίσκει εύκολους πόντους.

Ο Κάρλικ Τζόουνς είναι το σημείο αναφοράς

Ο Κάρλικ Τζόουνς αποτελεί τον βασικό πρωταγωνιστή της Παρτίζαν, με 18.8 πόντους και 6.2 ασίστ ανά αγώνα. Είναι ο παίκτης που αναλαμβάνει την ευθύνη της δημιουργίας, επιτίθεται στο καλάθι και μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες μέσα από την προσωπική του ποιότητα.

Η συνεισφορά του δεν περιορίζεται στο σκοράρισμα. Ο Τζόουνς διαβάζει τις αμυντικές αντιδράσεις, δημιουργεί χώρους για τους συμπαίκτες του και αποτελεί το βασικό «όπλο» της ομάδας και το συνδετικό κρίκο με τα υπόλοιπα μέλη της πεντάδας.

Για τον Παναθηναϊκό, ο περιορισμός του θα είναι κομβικός. Η πίεση στην μπάλα, η αποτροπή των διεισδύσεων και η σωστή αντιμετώπιση των συνεργασιών του με τους ψηλούς μπορούν να μειώσουν σημαντικά την επιρροή του. Αντίθετα, εάν βρει ρυθμό από νωρίς, θα έχει τη δυνατότητα να παρασύρει την Παρτίζαν σε υψηλή επιθετική παραγωγή.

Οι λύσεις στην περιφέρεια και η παρουσία του Τζεκίρι

Η Παρτίζαν διαθέτει και άλλους σημαντικούς πόλους δημιουργίας. Ο Λούκα Βιλντόσα προσφέρει στην επίθεση και στην πίεση που ασκεί στην άμυνα, ενώ ο Αλεσάντρο Παγιόλα συνεισφέρει στην οργάνωση με πέντε ασίστ κατά μέσο όρο. Η παρουσία τους επιτρέπει στην ομάδα να μοιράζει τις ευθύνες και να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τον Κάρλικ Τζόουνς.

Κοντά στο καλάθι, ο Τόνι Τζεκίρι αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις. Με 12.5 πόντους ανά αγώνα και 66.7% στα δίποντα, μπορεί να τελειώσει φάσεις κοντά στο καλάθι και να αξιοποιήσει τις συνεργασίες pick n' roll με τους περιφερειακούς.

Οι Κεβάριους Χέις και Νίκολα Τανάσκοβιτς προσφέρουν επιπλέον επιλογές στη φροντ λάιν, δίνοντας ενέργεια και βοήθεια στα ριμπάουντ. Για τον Παναθηναϊκό, η προστασία της ρακέτας και η αποτροπή των δεύτερων επιθέσεων στον αντίπαλο θα αποτελέσουν βασικές προτεραιότητες.

Τα σημεία που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός

Παρά το θετικό ξεκίνημα, η Παρτίζαν παρουσιάζει ορισμένα στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από τον αντίπαλό της. Το ποσοστό της στα τρίποντα βρίσκεται στο 34.4%, ενώ στις βολές φτάνει το 71.1%. Πρόκειται για αριθμούς που δείχνουν ότι η ομάδα δεν έχει ακόμη βρει απόλυτη σταθερότητα στην εκτέλεση. Εάν ο Παναθηναϊκός περιορίσει τις διεισδύσεις και αναγκάσει τους γηπεδούχους να στηριχθούν περισσότερο σε δύσκολα περιφερειακά σουτ, μπορεί να τους οδηγήσει σε λιγότερο αποτελεσματικές επιθέσεις.

Παράλληλα, ο έλεγχος του ρυθμού θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Η Παρτίζαν θέλει να αξιοποιήσει την ταχύτητα των γκαρντ της και να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα χρειαστεί να περιορίσουν τα λάθη τους και να επιστρέφουν γρήγορα στην άμυνα, αποτρέποντας εύκολους πόντους.

Καθοριστική θα είναι και η μάχη των ριμπάουντ. Εάν ο Παναθηναϊκός περιορίσει τις δεύτερες ευκαιρίες και υποχρεώσει την Παρτίζαν να ολοκληρώνει τις επιθέσεις της χωρίς να ανανεώσει κατοχές, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει καλύτερα τον ρυθμό της αναμέτρησης.

Συμπερασματικά, η Παρτίζαν έχει ξεκινήσει τη σεζόν με θετικό πρόσημο, στηριζόμενη στην ποιότητα του Κάρλικ Τζόουνς, στη δημιουργία της περιφέρειας και στην αποτελεσματικότητα του Τόνι Τζεκίρι κοντά στο καλάθι. Το 3-1 ως τώρα στη Euroleague επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα σύνολο με σημαντικές δυνατότητες, ιδιαίτερα όταν καταφέρνει να επιβάλει γρήγορο ρυθμό και να αξιοποιήσει την έδρα του.

Απέναντι στον Παναθηναϊκό, όμως, θα χρειαστεί μεγαλύτερη συνέπεια στην εκτέλεση και αποτελεσματικότητα στην άμυνα. Η μάχη της περιφέρειας, ο έλεγχος των ριμπάουντ και η διαχείριση των κρίσιμων κατοχών αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του αγώνα.

Η Belgade Arena προσφέρει στην Παρτίζαν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, αλλά η επιθετική της ποιότητα θα πρέπει να συνοδευτεί από σωστές αποφάσεις. Εκεί θα κριθεί αν οι γηπεδούχοι θα καταφέρουν να βάλουν δύσκολα στον Παναθηναϊκό και να προσθέσουν ακόμη μία σημαντική νίκη στη φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία ή θα υποταχθούν στο ταλέντο και την μεγάλη ποιότητα της ελληνικής ομάδας...



