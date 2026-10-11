Ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκεται στο «Γ.Καραϊσκάκης» για να στηρίξει τις προσπάθειες του Ολυμπιακού στο «ντέρμπι αιωνίων» απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο σταρ του μπασκετικού Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, αποδεικνύει γι΄ άλλη μια φορά το δέσιμο που έχει με τους ερυθρόλευκους, αφού βρίσκεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να παρακολουθήσει το «ντέρμπι αιωνίων» κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Οι Πειραιώτες διασταυρώνουν τα ξίφη τους με τους Πράσινους στη «μητέρα των μαχών» του ελληνικού αθλητισμού για την έκτη αγωνιστική της Super League, σε μια βαρυσήμαντη αναμέτρηση τόσο για το γόητρο όσο και για τη βαθμολογία.