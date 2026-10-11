Τρομερή συνάντηση: Ο Γιάννης Βαρδής βρήκε τους Σλούκα και Φορτούνη στην ίδια παιδική χαρά!
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Τον Φορτούνη μαζί με τον Σλούκα πέτυχε ο Γιάννης Βάρδης και δεν έχασε ευκαιρία να φωτογραφίσει το γιο του παρέα με τους δύο αθλητές.
Μια απρόσμενη συνάντηση είχε ο Γιάννης Βάρδης στην παιδική χαρά, καθώς ο γνωστός τραγουδιστής πέτυχε εκεί τον Φορτούνη και τον Σλούκα!
Φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί ο μικρός του γιός με τους δύο σπουδαίους Έλληνες αθλητές. Μετά από λίγη ώρα μάλιστα ανάρτησε τη φωτογραφία στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα Social Media.
Στη περιγραφή έγραψε: «Ένας Σλούκας, ένας Φορτούνης και ένας Βαρδής!!!».
Δείτε τη φωτογραφία:
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