Τρομερή συνάντηση: Ο Γιάννης Βαρδής βρήκε τους Σλούκα και Φορτούνη στην ίδια παιδική χαρά!

Τον Φορτούνη μαζί με τον Σλούκα πέτυχε ο Γιάννης Βάρδης και δεν έχασε ευκαιρία να φωτογραφίσει το γιο του παρέα με τους δύο αθλητές.

Μια απρόσμενη συνάντηση είχε ο Γιάννης Βάρδης στην παιδική χαρά, καθώς ο γνωστός τραγουδιστής πέτυχε εκεί τον Φορτούνη και τον Σλούκα!

Φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί ο μικρός του γιός με τους δύο σπουδαίους Έλληνες αθλητές. Μετά από λίγη ώρα μάλιστα ανάρτησε τη φωτογραφία στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα Social Media.

Στη περιγραφή έγραψε: «Ένας Σλούκας, ένας Φορτούνης και ένας Βαρδής!!!».

Δείτε τη φωτογραφία: