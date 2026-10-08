Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Σίγουρα βλέπω έναν πιο... cool Ομπράντοβιτς»
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «ισοπεδώσει» τη Φενέρμπαχτσε, με τους Πράσινους να επικρατούν με 92-74 απέναντι στην ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους στο T-Center Athens.
Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραμένει αήττητο στη φετινή Euroleague, με τον Σέρβο κόουτς να είναι ιδιαίτερα εκδηλωτικός στον πάγκο. Ο ίδιος, μάλιστα, επιδοκίμασε τα όσα έκανε ο Ρογκαβόπουλος μόλις πέρασε στο παιχνίδι, ενώ καθ'όλη τη διάρκεια του ματς δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για όσα έβλεπε από τους παίκτες του.
Με αφορμή τις αντιδράσεις του, ο Ιωάννης Παπαπέτρου απάντησε στο αν φέτος βλέπουμε έναν διαφορετικό Ζοτς σε σχέση με την πρώτη θητεία του στον πάγκο του «τριφυλλιού».
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