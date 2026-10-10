Αλλαγή ώρας στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της GBL.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του Προμηθέα Πάτρας με 59-84 και πλέον ετοιμάζεται για τρία παιχνίδια σε διάστημα έξι ημερών.

Συγκεκριμένα έχει μπροστά του την διπλή αγωνιστική στην Euroleague και τα παιχνίδια απέναντι σε Παρτίζαν (13/10, εκτός) και Χάποελ (16/10, εκτός) όπως επίσης και την αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της GBL απέναντι στο Περιστέρι την επόμενη Κυριακή (18/10) στο Telekom Center Athens.

Αρχικά η ώρα του τζάμπολ είχε οριστεί για τις 16:00 ωστόσο το παιχνίδι (κεκλεισμένων των θυρών) θα διεξαχθεί τρεις ώρες νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 13:00.