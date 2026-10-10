Παναθηναϊκός: Αλλαγή ώρας στο ματς με το Περιστέρι
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του Προμηθέα Πάτρας με 59-84 και πλέον ετοιμάζεται για τρία παιχνίδια σε διάστημα έξι ημερών.
Συγκεκριμένα έχει μπροστά του την διπλή αγωνιστική στην Euroleague και τα παιχνίδια απέναντι σε Παρτίζαν (13/10, εκτός) και Χάποελ (16/10, εκτός) όπως επίσης και την αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της GBL απέναντι στο Περιστέρι την επόμενη Κυριακή (18/10) στο Telekom Center Athens.
Αρχικά η ώρα του τζάμπολ είχε οριστεί για τις 16:00 ωστόσο το παιχνίδι (κεκλεισμένων των θυρών) θα διεξαχθεί τρεις ώρες νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 13:00.
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