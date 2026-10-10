Ομπράντοβιτς ενόψει Παρτίζαν: «Δεν είναι σημαντικό για εμένα, αλλά για την ομάδα»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μιλώντας για την αναμέτρηση με την Παρτίζαν την Τρίτη (13/10) εξήγησε ότι υπάρχει σημασία συνολικά για την ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του Προμηθέα Πάτρας με 59-84 και πλέον μετράει αντίστροφα για την διπλή αγωνιστική στην Euroleague.

Πρώτος σταθμός το Βελιγράδι και η αναμέτρηση με την Παρτίζαν, ένα ματς το οποίο θα έχει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Απλούστατα επιστρέφει ως αντίπαλος απέναντι στην πρώην ομάδα του, αλλά όπως είπε στην flash interview μετά την αναμέτρηση στην Πάτρα «προσωπικά δεν είναι σημαντικό το παιχνίδι που ακολουθεί με την Παρτίζαν, σημαντική είναι η ομάδα. Για αυτό θα προσπαθήσουμε να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Όσο για τη νίκη απέναντι στον Προμηθέα; «Παίξαμε σοβαρά για πολλά λεπτά. Αμυντικά ήμασταν στο επίπεδο που χρειάζεται, επιθετικά δεν ήμασταν τόσο καλοί, αλλά όπως και να έχει, συγχαρητήρια στην ομάδα για μια ακόμα νίκη».