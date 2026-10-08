Μία υπέροχη στιγμή διαδραματίστηκε ανάμεσα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, με τον Σέρβο τεχνικό να δίνει τα εύσημα στον παίκτη του.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague σε ένα ματς με πολύ συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και τρομερά στιγμιότυπα.

Ένα από αυτά αφορούσε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς που μοιράστηκαν μία πολύ όμορφη στιγμή. Ο Έλληνας φόργουρντ δεν είχε αγωνιστεί στο πρώτο ημίχρονο και μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο μετρώντας 8 πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο.

Μάλιστα, όταν στο 26:35 ευστόχησε σε τρίποντο πήρε τα εύσημα από τον Ζοτς, ο οποίος έκανε ένα χαρακτηριστικό νεύμα παραδοχής, ενώ έπειτα τον άρπαξε από το κεφάλι και τον αγκάλιασε!