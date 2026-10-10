Δείτε τις καλύτερες φάσεις από την άνετη νίκη που πήρε ο Παναθηναϊκός στην Πάτρα επί του Προμηθέα.

Δίχως να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα, ο Παναθηναϊκός πήρε ένα μεγάλο και άνετο διπλό στην Πάτρα. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επικράτησε του Προμηθέα στην Πάτρα με 84-59 για τη 2η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Κορυφαίοι οι Χέιζ-Ντέιβις, Φρανσίσκο και Μήτογλου, για έναν Παναθηναϊκό που έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα, ενώ έχει και το απόλυτο στη EuroLeague (4/4).