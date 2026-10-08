Μπαρτζώκας: Απαλλάχθηκε από την καταγγελία του Παναθηναϊκού με απόφαση EuroLeague για το περιστατικό στο ματς με τη Βίρτους
Μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία από τον Αθλητικό Δικαστή της EuroLeague.
Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία για την αντίδραση που είχε ο Έλληνας τεχνικός, μετά το νικητήριο καλάθι του Καρ και το περιστατικό που συνέβη με τους παίκτες της Βίρτους.
Σημειώνεται πως η Βίρτους κατέθεσε υπέρ του Γιώργου Μπαρτζώκα.
@dillo.a.boncio
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Αναλυτικά η ενημέρωση:
«Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία από τον Αθλητικό Δικαστή της EuroLeague, μετά την καταγγελία που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για το περιστατικό που σημειώθηκε στο τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια, την 1η Οκτωβρίου 2026.
Στην απόφαση επισημαίνεται ότι το οπτικό υλικό δεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της καταγγελίας, καθώς οι παίκτες της ιταλικής ομάδας ήταν εκείνοι που κινήθηκαν προς το μέρος του προπονητή του Ολυμπιακού και όχι το αντίθετο. Αξίζει να σημειωθεί πως υπέρ του κόουτς κατέθεσε η Βίρτους Μπολόνια».
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